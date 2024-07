A- A+

EVENTO Chef Bruno Lins assina temporada dos Jantares Afetivos no O Mundo Lá de Casa, no Recife Espaço, no Hipódromo, vende jantares com menu degustação em todas as quintas do mês de julho

O espaço O Mundo Lá de Casa, no bairro Hipódromo, Zona Norte do Recife, abre nova temporada dos seus Jantares Afetivos, a partir da próxima quinta (04/07), com o chef pernambucano Bruno Lins.

As experiências gastronômicas acontecem todas as quintas no mês de julho, sempre das 20h à meia-noite, com menu fechado (com opção vegetariana) e apresentação musical.

O menu degustação é composto por couvert, entrada, prato principal e sobremesa, mais água e café, e custa R$ 165 por pessoa.

Bebidas alcoólicas e serviço não estão inclusos. O comensal tem à disposição uma carta bem enxuta de vinhos, cerveja, suco de uva e refrigerante.



O cliente pode levar sua garrafa de vinho - sobre a primeira unidade não é cobrada taxa de rolha. A partir da segunda é cobrado o valor de R$ 25 por unidade.

O menu

O cardápio elaborado pelo chef começa com couvert de focaccia feta na casa, chutney de tomate sweet grape, homus de tahine com alho assado e ricota de pesto.

E segue com um bombom de gorgonzola que, na verdade, é um creme gelado de queijo azul, faroza de nozes, vinagrete de maçã e caramelo salgado, e torradinha.

O prato principal é inpisrado em um clássico nordestino - camarões na moranga desconstruída: uma musseline de jerimum, jerimum salteado, creme de queijo, camarão grelhado e crocante de queijo.

Para finalizar, a sobremesa 'Banana amostrada': banana grelhada com especiarias, farofa crocante, caramelo salgado, casquinha de queijo e sorvete de creme.

O espaço

O Mundo Lá de Casa não é um restaurante. Na charmosa casa, mora um grupo de amigas que promove experiências gastronômicas, culturais e de bem-estar, cujo calendário é anunciado no Instagram da casa.

Serviço

Jantares no O Mundo Lá de Casa

Onde: rua Martins Ribeiro, 381, Hipódromo, Recife

Valor do menu: R$165 (por pessoa, não inclui bebidas alcoólicas nem serviço)

Reserva via WhatsApp: (81) 99810-628

Instagram: @omundoladecasa



