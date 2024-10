Festival Cachaça na Praça oferece programação cultural e degustação em Casa Forte

A- A+

Uma programação pública, ao ar livre e gratuita será promovida na 4ª edição do Festival Cachaça na Praça, neste sábado (19), a partir das 14h, reunindo produtores, comerciantes e apreciadores da cachaça artesanal.



O encontro foi criado para congregar os apreciadores desse destilado tipicamente brasileiro e propor atividades culturais na histórica Praça de Casa Forte, zona Norte do Recife.



O festival terá a participação de rótulos tradicionais de Pernambuco e de outros Estados, como a Germana, Gregório, Sanhaçu e Triunpho, entre outros importantes produtores regionais.

Festival Cachaça na Praça

Durante o evento, o público poderá degustar gratuitamente, doses de cachaças nobres, como também conhecer a história da produção e adquirir os destilados de importantes engenhos da Região Nordeste.



No evento, também será comercializado o Chopp de vinho da Alamoa e o Chopp da Babylon, além de drinques preparados na hora pelas garotas da As Caianas, e ainda o Torresmo de Pote do Sr. Petisco.



Programação musical

O festival terá a apresentações artísticas, com a abertura da DJ Rafaella Rafael, a partir das 16h. Na sequência, às 18h, se apresenta o compositor e cantor Eduardo Moreno, por fim a Orquestra Brasileira do Recife com a apresentação começando ás 20h, encerra a programação do evento, com um arrastão no entorno da Praça.



SERVIÇO

Festival Cachaça na Praça

Quando: sábado (19), a partir das 14h.

Entrada gratuita

Informações: Instagram @cachacanapraca

