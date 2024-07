Pudim: franquia especializada na sobremesa chega em Olinda; saiba mais

A- A+

Gosta de pudim? Então já coloca no radar um quiosque especializado na sobremesa, que começa a funcinar sábado (6), no Shopping Patteo, em Olinda.





Trata-se da franquia Pé de Pudim, que ganhou forma a partir da pandemia, e que agora se espalha pela cidade. A marca dos empresários pernambucanos Jimmy Lima e Raíssa Diandra, abre sua segunda unidade, a primeira em Olinda, sob o comando dos franqueados Thiago Rocha e Priscilla Duarte.

O espaço fica no Pátio de Eventos do mall e oferece o pudim nos tamanhos 130g (individual), 600g (grande) e 1,100kg (família). Entre os sabores disponíveis estão, além do Pudim Tradicional, o Café Cold Brew, Nutella e o de Doce de Leite.

Além da unidade matriz, no Espinheiro, a franquia conta com loja no Shopping RioMar e no Shopping Boa Vista.

Serviço:

Pé de Pudim

Onde: Shopping Patteo - ao lado à Praça de Eventos

Quando: 06/07 a partir das 9h

Instagram: aqui

