HAPPY HOUR Quina da Linguiça, na Várzea, lança happy hour com petiscos e chope a preços promocionais Bar, no Recife, investe em charcutaria, caipirinha e cerveja, de quarta a domingo

Localizado no bucólico bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, o Quina da Linguiça Bar e Charcutaria está completando um ano de inauguração.

E para marcar a data, os chefs Rafha Diniz e João Paulo Almeida lançaram o serviço de happy hour, de quarta a domingo, entre 17h e 19h, com cardápio de petiscos e bebidas a bom preço.



O cardápio de happy hour inclui desde o tradicional caldinho de feijoada (R$ 7,90), como friturinhas, como as croquetas de macaxeira (R$ 9,90) e de frango (R$ 14,90).



Itens de charcutaria também constam: currywurst (R$ 15,90), muito comum nas ruas de Berlim - linguiça artesanal à escolha do cliente, acompanhada por porção de batata frita coberta de catchup com curry; Petisco Safadinho (R$ 15,90) junta linguiça artesanal com vinagrete, farofa e maionese de alho da casa; e o Petisco Hermano, que leva linguiça artesanal, batata frita, molho chimichurri e parmesão ralado.

Dupla de caipirinha de limão sai ao precinho de R$ 15 e o trio de chope a super simpáticos R$ 18.

Serviço

Happy Hour no Quina da Linguiça

Onde: rua Bulandy, 620 A, Várzea, Recife

Funcionamento: de quarta a domingo, das 17h às 19h

Instagram: @quinadalinguica

