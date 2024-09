A- A+

Gastronomia Restaurante Chicama abre novo endereço em Carneiros, no Litoral Sul de Pernambuco Nova casa do chef Biba Fernandes é a primeira unidade aberta fora do Recife

O restaurante Chicama abre sua primeira unidade fora do Recife. A nova casa do chef Biba Fernandes agora funciona também na Pousada Praia dos Carneiros, no Litoral Sul do Estado.

O lugar tem acesso aberto ao público em geral e explora a cozinha inspirada no frescor da culinária peruana com amplo toque de brasilidade.

Na base do cardápio estão itens como peixes da região, aratus e crustáceos pescados pela comunidade local.

Na lista, também estão camarões GG na brasa ao alho e óleo, agulhinhas fritas, paella de frutos do mar, ostras frescas e caldinho de aratu com farofa de dendê.

Ainda atum selado, carne de sol acebolada com creme de queijo manteiga e macaxeira frita. Isso sem falar nas opções caprichadas de ceviches e tiraditos.

Para acompanhar, carta de drinques autorais e adega com opções de rótulos de vinhos próprios, como o Chicama Pinot Noir e o Chardonay.

Referências

No Recife, o restaurante, que é o irmão mais novo do Chiwake, chegou na Zona Sul do Recife há 10 anos.

Na capital pernambucana, o grupo se estabeleceu com as referências de Biba - sempre atento à cena gastrô do Peru. Não à toa, segue à risca o uso de ingredientes típicos que são distribuídos para todas as operações.



Chicama Praia dos Carneiros:

Via Litorânea dos Carneiros, sem número - Pousada Praia dos Carneiros

Todos os dias: das 10h às 22h

Instagram: @chicamacarneiros

