Sabores Senzai inaugura primeira unidade em Pernambuco, no Shopping Patteo Olinda Restaurante referência em culinária japonesa com toques contemporâneo será inaugurado no dia 12 de outubro, a partir das 11h, no piso térreo

Com 18 anos de tradição no mercado gastronômico de Aracajú, capital sergipana, o Senzai, escolheu a cidade de Olinda para a expansão da marca, que traz sua primeira unidade ao público pernambucano, com inauguração marcada para o próximo sábado (12), a partir das 11h, no piso térreo do centro de compras.

Além dos pratos tradicionais, o Senzai apresenta opções exclusivas criadas especialmente para esta unidade. O restaurante contará ainda com um ambiente voltado para happy hour, proporcionando uma experiência que une gastronomia e convivência.

