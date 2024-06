A- A+

VINHOS Enólogo Bernardo Trancoso, da chilena Viña Montes, participa de almoço no Recife Evento, promovido pela Arruda Distribuição, acontece nesta quinta-feira (20)

Bernardo Trancoso, enólogo há mais de 18 anos da chilena Viña Montes S.A. (@vinosmontes), estará no Recife nesta quinta-feira (20), em um almoço promovido pela Arruda Distribuição.



Na ocasião do evento - exclusivo para convidados - será realizada harmonização com vinhos das linhas Montes Alpha, Outer Limits e Alpha Special Cuvée, além de outros que compõem o portfólio da vinícola, liderada por Aurélio Montes Basedé e Aurélio Montes del Campo.









Desde a vinha, passando pela adega e pela área produtiva, Trancoso integra a área estratégica da Viña Montes, inclusive com apoio na área comercial com degustações, lançamentos e divulgação dos vinhos.

O enólogo fica também à frente do monitoramento produtivo dos vinhedos das regiões de Curicó, Colchagua e Casablanca.





