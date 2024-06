A- A+

Nissan Sentra 2025: sedã traz mudanças sutis no design e aposta em conforto e recursos de segurança Novo Sentra chega em duas versões, câmbio CVT de 8 marchas e motor 2.0 com 151 cv

Nissan Sentra chega a oitava geração apostando em mais conforto e mais recursos de segurança. Já no design, o sedã não teve tantas mudanças, assim como alguns itens de série, que podem deixar a desejar para clientes mais exigentes.

O blog FMotors viajou até Campos do Jordão, no interior de São Paulo, a convite da marca, para conferir o modelo que chega em duas versões: a intermediária Advance, e a topo de linha, Exclusive.

Ambas vêm com motor 2.0 com à gasolina com 151 cv, 20 kgfm de torque, além de câmbio CVT XTRONIC automático de oito marchas, que maximiza o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens.

Modelo vai de vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos. Foto: Divulgação/Nissan

Durante o teste-drive no trecho São Paulo – Campos do Jordão, que também conta com subida de serra, o desempenho do sedã surpreendeu. O carro respondeu bem, sem grandes perdas de potência e com recuperação rápida da velocidade e performance.

Falando em velocidade, a aceleração vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos e a velocidade máxima é de 200 km/h.

Nissan Sentra 2025 vem com motor 2.0 com à gasolina com 151 cv, 20 kgfm de torque. Foto: Divulgação/Nissan

De acordo com o Inmetro, o veículo faz 11 km/l na cidade e 13,9 kim/l na cidade. A capacidade do tanque de combustível é de 47 litros.

Design

O Nissan Sentra 2025 não sofreu grandes mudanças. Dentre as novidades, se pode destacar a grade “V-motion” com acabamento cromado brilhante e a entrada de ar frontal, que ganhou filetes horizontais que vão da extremidade do capô até a do para-choque.

Outro destaque são os faróis de LED com luzes de condução diurna (DTRL). Além disso, toda linha ganha o novo logotipo da Nissan na frente e na tampa traseira e chave I-Key redesenhada.

O sedã Nissan Sentra 2025 conta com um dos melhores espaços internos da categoria. Foto: Divulgação/Nissan

A grade com dimensão reduzida, área de cobertura dos pneus do para-choque dianteiro otimizada, colunas “A” de pequenas dimensões e linhas arredondadas do capô não só agregam estilo e beleza ao sedã, como ajudam a reduzir o arrasto e, segundo a equipe de engenharia da marca japonesa, melhora o consumo de combustível em cerca de 10%.

O modelo ainda conta com rodas são de liga leve 17 polegadas diamantadas, direção elétrica com volante em forma de “D”, com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade.

Colorido e de 7 polegadas, o painel do modelo é em TFT, que facilita a visualização das informações do computador de bordo, que tem funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa, aviso de abertura das portas, quilometragem total e parcial e mensagens de alerta.

Conforto

Com dimensões de 4.646 mm de comprimento, 1.816 mm de largura, 1.456 mm de altura e 2.707 mm de distância entre-eixos, o Nissan Sentra 2025 cumpre o que com o conforto que se espera de um verdadeiro sedã.

Exemplo disso, além do grande espaço interno, são os bancos que ganharam a tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity®), que é inspirada em avançados estudos de ergonomia da NASA para ajudar a aliviar a tensão nas costas, o que torna viagens longas menos cansativas, tanto para o piloto, quanto para os passageiros. Isso foi possível sentir durante o trajeto de quase 193 km entre São Paulo e Campos do Jordão durante o teste-drive proporcionado pela marca.

Outro item importante para os amantes do sedã é o porta-malas. Nesse quesito, o Nissan Sentra 2025 é um dos maiores da categoria, com capacidade de 466 litros além do encosto rebatível do banco traseiro, que dá mais flexibilidade para transportar itens maiores.

Porta-malas do modelo tem capacidade de 466 litros. Foto: Divulgação/Nissan

Para acomodação de objetos do dia a dia, o Novo Nissan Sentra conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos (quatro na dianteira e quatro para atender o banco traseiro).

Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com 7,7 litros de capacidade.

Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo McPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e Multi-Link na traseira. O objetivo da engenharia com essa combinação foi oferecer uma sensação de diversão ao dirigir e, claro, conforto e estabilidade.

Cores

Além das cores Preto Premium (sólida), Branco Diamond (perolizada) e a metálica Cinza Grafite, a novidade da linha do Nissan Sentra 2025 é a inédita cor Cinza Atlântico metálica.

A versão Exclusive ainda pode ser encontrada em duas opções de Bi-Tone: Branco Diamond e a nova Cinza Atlântico, ambas com teto Preto Premium.

Motorização

O Nissan Sentra 2025 vem com motor de 3ª geração da família MR20DD, que é eficiente quando se trata de consumo de combustível, além de ser silencioso e contar com sistema de injeção direta.

A Nissan utiliza no motor o “Ciclo de Atkinson”, fazendo com que ele trabalhe com menos esforço, ajudando a reduzir o consumo e aumentar a eficiência.

Sedã tem quatro modos de direção: manual, normal, eco e sport. Foto: Divulgação/Nissan

O powertrain do Novo Nissan Sentra tem quatro programas de modo de condução Normal (melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição), Sport (mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas), Manual (para controle do motorista de velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante) e ECO (ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%).

Segurança e Tecnologia

Nissan Sentra 2025 pode contar com interior premium. Foto: Divulgação/Nissan

A nova geração do Nissan Sentra conta com bom pacote de segurança e equipamentos de série. Confira:

Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW);

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA);

Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA);

Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW);

Monitoramento de Ponto Cego (BSI);

Faróis Automáticos Inteligentes (HBA);

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS);

Assistente Inteligente de Frenagem (FEB);

Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI);

Controle Dinâmico de Chassi Integrado;

Seis airbags (frontais, cabeça e laterais);

Ar-condicionado automático digital Dual Zone;

Banco do motorista com regulagem elétrica;

Sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça;

Partida Remota do Motor;

Alerta de Objetos no Banco Traseiro;

Aletas para trocas de marchas manuais;

Travamento automático das portas com o carro em movimento;

Destravamento automático das portas em caso de acidente;

Acionamento automático do pisca-alerta, em caso de colisão;

Três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas tipo “C”, de carga mais rápida) e uma atrás.

Alguns itens estão disponíveis apenas na versão Exclusive:

Acabamento premium

Partida remota do motor

Piloto automático inteligente (ICC)

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente

Teto solar com controle elétrico

Visão 360° com detecção de objetos em movimento traseiro e dianteiro

Sistema premium de som BOSE® com 8 alto-falantes

Preço

O Novo Nissan Sentra 2025 chega ao mercado nacional nos seguintes valores:

- Advance 2.0 CVT – R$ 156.390

- Exclusive 2.0 CVT – R$ 176.690

- Exclusive 2.0 CVT Interior Premium – R$ 178.390

Nissan Sentra 2025 vem em duas versões: Advance e Exclusive. Foto: Divulgação/Nissan

Vale à pena investir no Nissan Sentra 2025?

Algumas faltas e falhas podem fazer com que o cliente repense a compra, principalmente por causa do valor do modelo. O pacote ADAS, por exemplo, já poderia vir completo.

Outras falhas da nova geração do Sentra é o teto solar manual na versão de entrada e a falta de uma saída de ar para os bancos traseiros.

O sedã peca em ainda fazer o espelhamento do Carplay apenas por cabo USB, onde hoje em dia, na maioria dos carros de sua faixa de preço e categoria, é feito via Bluetooth.

Outro detalhe que talvez não agrade muito é o “freio de mão no pé”. O pedal, que fica do lado esquerdo, é mais comum em alguns carros mais antigos nos EUA e Europa.

Apesar de bastante criticado, a Nissan ainda continua insistindo no item. Alguns defendem a falta do freio de estacionamento no console como forma de ampliar o espaço interno, mas nada que um botão não resolvesse se ele fosse eletrônico, modo inclusive que ficaria bem mais sofisticado e adequado ao veículo.

Nissan Sentra 2025. Foto: Divulgação/Nissan

Porém, o sedã Nissan Sentra 2025 agrada quando o assunto é conforto, elegância e espaço, que são os pilares básicos para atender a demanda dos amantes da categoria.

Além disso ele não fica pra trás quando o assunto é performance e desempenho, agradando tanto o público que roda apenas na cidade, quanto àquele que precisa e gosta de pegar a estrada.

E você, o que achou do Nissan Sentra 2025?

