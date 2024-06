A- A+

PlayStation VR2 entra na promoção do Days of Play e está disponível com 20% de desconto Modelo de realidade virtual permite que os jogadores tenham experiências mais imersivas

Lançado em 2023, o PlayStation VR2, óculos de realidade virtual do PlayStation, entrou em promoção durante o Days of Play. Disponível até o dia 12 deste mês, o evento da comunidade distribui benefícios e prêmios para os participantes.

Equipado com duas telas OLED capazes de exibir imagens em 4K HDR, o modelo de realidade virtual tem a mesma capacidade de processamento do PS5. Até o final da promoção, o PS VR2 poderá ser comprado com 20% de desconto, saindo de R$ 4.499,90 para R$ 3.699,90.

O abatimento está disponível para compra no site da PlayStation que pode ser acessado neste link e irá realizar o redirecionamento do jogador para lojas parceiras.

Durante a temporada do Days of Play, os jogadores poderão contar com algumas vantagens. Para os assinantes do plano Deluxe do PlayStation Plus, será liberado o acesso a jogos de PS VR2.

Além disso, a campanha também permitirá que os participantes conquistem mais pontos ao jogar os títulos de PS VR2 até o dia 12 de junho.

Entre os games disponíveis para serem jogados em realidade virtual, um dos destaques é o Horizon Call of the Mountain. Nele, o jogador assume o papel de Ryas, um arqueiro e escalador que precisa explorar as ruínas de um mundo dominado por máquinas colossais.

Outro game de sucesso entre os jogadores que utilizam a realidade virtual é o Resident Evil 4. Na nova apresentação, o clássico de terror permite uma experiência imersiva na vila amaldiçoada de Pueblo, cenário do surto viral que aterroriza os personagens.



