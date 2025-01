A- A+

FAMOSOS 90 anos de Renato Aragão: confira nove grandes momentos do Didi Comediante e grande ativista por uma infância digna no Brasil, cearense construiu um legado ao despertar o riso e também a comoção

Uma lenda da televisão e do cinema brasileiros, o cearense Renato Aragão chega esta segunda-feira aos 90 anos de idade com todo um legado construído em cima do humor e da absoluta devoção pelas crianças do seu país. Abaixo, selecionamos 9 momentos em que o eterno Didi Mocó (personagem que o acompanhou desde o começo da carreira) fez história, arrancando risos e lágrimas de seu público fiel.





“Na onda do iê-iê-iê”

O filme de 1966, dirigido por Aurélio Teixeira, é o primeiro longa-metragem do grupo Os Trapalhões (ainda formado apenas por Didi e Dedé) e a estreia de Renato Aragão no cinema. Nele, os dois atrapalhados amigos ajudam o cantor César Silva (Sílvio César) a ter sucesso no mundo artístico. César participa do programa de calouros “A hora da buzina”, apresentado por Chacrinha, concorre ao Festival da Canção Popular Brasileira e se apaixona pela filha do dono de uma gravadora. Mas tem que enfrentar as armadilhas de um playboy cruel, interessado em casar com a garota por dinheiro. Astros da jovem guarda participam de números musicais entre os números de humor de Renato.

Estreia do programa “Os Trapalhões”

Em 1974, num sábado, na TV Tupi, foi ao ar pela primeira vez o programa humorístico criado por Wilton Franco e estrelado pelo quarteto de mesmo nome, então já composto por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O sucesso foi grande e, em 1977, “Os Trapalhões” acabaram se mudando para os domingos da TV Globo, antes do “Fantástico”. Com esse quarteto clássico, foram produzidos 21 filmes, de “Os Trapalhões na Guerra dos Planetas” (1978) até “Uma escola atrapalhada” (1990), boa parte deles grandes sucessos de bilheteria. As mortes de Zacarias (em 1990) e de Mussum (em 1994) levaram ao encerramento do programa em 1995.

A paródia de “Teresinha”

Um dos grandes sucessos de “Os Trapalhões” eram os clipes com paródias de sucessos da música popular brasileira. Entre os clássicos, a de “Teresinha”, canção de Chico Buarque gravada por Maria Bethânia, que Renato Aragão fizeram com brilhantismo em seu humor anárquico.

“Os Saltimbancos Trapalhões”

De filme em filme, Renato Aragão foi sofisticando a produção cinematográfica dos Trapalhões. Em 1981, o longa para as férias da garotada foi uma adaptação da peça teatral “Os Saltimbancos”, de Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, trazida para os palcos brasileiros numa versão em português feita por Chico Buarque. Dirigido pelo veterano J. B. Tanko, com cenas gravadas no picadeiro do Circo Irmãos Power, é considerado o melhor filme do quarteto. Em 2017, Renato e Dedé Santana voltaram à história com o filme “Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood”.

“Os Trapalhões e o Rei do Futebol”

Em 1986, Renato Aragão atuou com Pelé, o Rei do Futebol (e fez todo mundo dar risadas) neste filme no qual o humorista pôde bater bola em um Maracanã lotado antes de uma partida de seu clube de coração, o Vasco da Gama.

O primeiro “Criança Esperança”

Ainda em 86, a TV Globo estreou, em parceria com a UNICEF, a sua campanha nacional de mobilização social em busca a conscientização em prol dos direitos da criança e do adolescente. E coube a Renato Aragão (que mais tarde se tornaria o primeiro embaixador da UNICEF no Brasil), apresentar o Criança Esperança, maratona televisiva, ao vivo, com participações de profissionais da Jornalismo Globo, Esporte Globo e do Entretenimento Globo.

Didi subiu no Cristo

Em 1991, ano em que comemorava os 25 anos dos Trapalhões e no qual tinha sido escolhido embaixador da UNICEF, Renato Aragão protagonizou uma das cenas mais memoráveis da TV brasileira: ele subiu a estátua do Cristo Redentor e, sem medo, caminhou por um dos braços, beijou a mão do monumento e jogou pétalas de rosas. Tudo para agradecer pelas graças recebidas. O gesto rendeu belas imagens e até um nome de banda de rock: Didi Subiu no Cristo.

Reconciliação com Dedé Santana

Brigados no começo dos anos 2000 — enquanto Renato Aragão comandava o programa “A Turma do Didi” na TV Globo e Dedé Santana fazia o “Comando Maluco” no SBT — os dois Trapalhões se reconciliaram em 2004, em pleno Criança Esperança, ao som de “No mundo da Lua”, canção de Michael Sullivan e Paulo Massadas.

Trapalhão no samba

Em 2011, Renato foi para a avenida, homenageado pela escola de samba paulista X-9 Paulistana com o desfile “De eterna criança a embaixador da esperança. Renato Aragão, Didi Trapalhão”.

Veja também

LUTO Famoso por campanhas provocativas da Benetton, fotógrafo Oliviero Toscani morre aos 82 anos