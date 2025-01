A- A+

CELEBRIDADES Anne Hathaway revela porque se sentiu envergonhada de trabalhar com Johnny Depp Estrelas de Hollywood compartilharam as filmagens do live action Alice no País das Maravilhas, da Disney, e, embora o tenha sido um sucesso para a atriz, dividir o set com a colega foi um grande desafio

Era 2010 quando a Disney lançou uma nova versão da famosa história de 1865 escrita por Lewis Carroll sobre uma jovem que cai em um buraco e vai parar em um mundo mágico onde, além de perseguir um coelho branco, toma chá com o Chapeleiro Louco e lute contra a Rainha Vermelha. O live action de Alice no País das Maravilhas foi dirigida por Tim Burton e contou com um elenco incluindo Anne Hathaway e Johnny Depp.

Embora os fãs adorassem ver os dois artistas juntos, a verdade é que para a protagonista de The Princess Diaries, a experiência de trabalhar com o famoso Capitão Jack Sparrow foi uma situação “embaraçosa”.

Durante os últimos 15 anos, a casa do Mickey Mouse fez remakes de vários de seus filmes de maior sucesso, mas em vez de voltar às produções de animação, os fez com atores de carne e osso. Um dos primeiros títulos a ser feito em live action foi Alice no País das Maravilhas.





Estrelou Mia Wasikowska que interpretou Alice, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha, Anne Hathaway como a Rainha Branca e Johnny Depp como o Chapeleiro. O público aprovou esta versão e tornou-se uma das grandes propostas cinematográficas de 2010.

Porém, apesar do furor e das críticas positivas, a experiência de gravação não foi totalmente confortável para Hathaway. A vencedora do Oscar sentiu -se "muito envergonhada durante as filmagens" porque teve que trabalhar com Johnny Depp, a quem admirava profundamente. Embora fossem atores e colegas de trabalho, era difícil para ele separar a cena profissional de seu próprio fanatismo.

“Eu gostaria de ter ficado calma e dito algo como 'ah, sim, é apenas Johnny'. Mas, sou uma grande fã”, disse Anne Hathaway na época, conforme notou o site Fotogramas. “Eu me peguei olhando para ele e tive que olhar para cima, mas estávamos filmando em telas verdes, então não havia nada para olhar. Eu falei para ele 'ah, olha, um pouco mais de parede verde. Você percebeu? Não? Ótimo”, ele admitiu.

A nova versão do filme lançada pela Disney em 1951 fez tanto sucesso que eles decidiram lançar um segundo filme seis anos depois, Alice Através do Espelho , baseado no livro de Lewis Carroll , Através do Espelho, de 1871 , e no que Alice encontrou lá. ( Através do espelho e o que Alice encontrou lá ). Embora tenha contado com a participação de Depp, Hathaway, Bonham Carter, Wasikowska e a adição de Sacha Baron Cohen, o filme dirigido por James Bobin não obteve o mesmo impacto e repercussão do primeiro. Ambos os filmes estão disponíveis na plataforma de streaming Disney+ .

