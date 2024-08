A- A+

MÚSICA Adele fala sobre vontade de fazer show no Brasil: "Estou tentando há 13 anos"; veja vídeo Cantora disse que, no entanto, "logística é difícil"

Num show em Munique, na Alemanha, neste domingo, Adele chamou um fã no palco e não demorou para escutar o famoso "please come to Brazil", já que o escolhido era brasileiro e não perdeu a oportunidade de pedir um show por aqui. A cantora inglesa fez graça e confessou tentar há bastante tempo um show no país.



“Então você é do Brasil? (...) Eu estou tentando o meu melhor para ir ao Brasil. Estou tentando. Come to Brazil é o que eu ouço todos os dias. Estou tentando o meu melhor. Eu tento irpara lá há uns 13anos, mas não vou te enganar. A logística disso tudo é dificil. Mas, saiba, é o único lugar que eu quero ir. (...) É o único lugar que sobrou que eu realmente quero ir.”

“Come to Brazil é o que eu ouço todos os dias. Estou tentando o meu melhor. Eu tenho tentado ir para lá por cerca de 13 anos, mas não vou te enganar. A logistica disso tudo é dificil. Mas saiba, é o único lugar que eu quero ir. ”pic.twitter.com/0rBggg6sRL — Portal Adele Brasil (@portaladelebr) August 25, 2024

A inglesa está se apresentando, durante todo o mês de agosto, na cidade de Munique. São, ao todo, dez datas na cidade alemã. Em 25 de outubro, ela volta para Las Vegas, onde faz uma residência artística no The Colosseum. Há shows marcados lá até 23 de novembro.

Veja também

FAMOSOS Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento