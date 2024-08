A- A+

Famosos Agora é oficial: relembre as pistas sobre o romance de João Guilherme e Bruna Marquezine Internautas suspeitaram de namoro após ela aparecer sentada no colo do cantor; depois, eles trocaram mensagens carinhosas 'anônimas' no Dia dos Namorados

Agora é possível dizer com todas as letras: João Guilherme e Bruna Marquezine estão vivendo um romance. O filho do cantor Leonardo fez uma homenagem à amada no último domingo (4) em razão do aniversário da atriz, afirmando ser agraciado por ter a sua “vida iluminada pelo seu sorriso”. No vídeo publicado pelo cantor e ator, os dois pombinhos aparecem se beijando.

“Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais”, se declarou ele, apaixonado. Bruna respondeu enviando emojis de coração.

Veja abaixo algumas pistas deixadas pelos artistas que alimentaram os rumores da web sobre um possível romance:

"O amor da minha vida"

Os primeiros indícios de que Bruna Marquezine e João Guilherme estavam se conhecendo melhor começaram a surgir durante as gravações da produção “Amor da minha vida”, série do Disney+ na qual a artista atua como diretora, com previsão de estreia para este ano. Neste período, eles foram flagrados em uma brincadeira de festa junina. Depois, já no início deste ano, estiveram juntos em uma praia de Fernando de Noronha, em Pernambuco, para onde foram na companhia de outros amigos.

VEJA: Bruna Marquezine e João Guilherme na brincadeira de segurar a laranja. pic.twitter.com/UAIHOHkat3 — αєx (@alexlimareal) July 1, 2023

No colo do amado

No final de abril, viralizou no X (ex-Twitter) e no Instagram uma foto em que Bruna apareceu no colo de João Guilherme em uma reunião de amigos. Semanas antes, eles foram vistos juntos durante um evento da grife Carolina Herrera, em São Paulo. Pouco tempo antes, os dois também foram ainda observados curtindo shows no Lollapalooza.



Bruna Marquezine aparece junto com João Guilherme e alimenta rumores na web — Foto: Reprodução

Juntos no desfile de Sasha

Em junho deste ano, eles apareceram “coladinhos” na primeira fila do desfile da Mondepars, marca de Sasha Meneghel. Até o momento, eles não tinham dado sequer uma palavra sobre o assunto. “Eu sei que você tem que perguntar, mas você também sabe que eu não vou te falar”, disse ela uma vez ao jornalista Lucas Pasin, do UOL.

Registros do João Guilherme e Bruna Marquezine no desfile de estreia da marca Mondepars.



(segue o fio) pic.twitter.com/Z1FYWZhZUZ — Portal João Guilherme (@portaljga) June 10, 2024

Sintonia de namorados



João Guilherme e Bruna Marquezine apareceram segurando flores em post de dia dos namorados — Foto: Reprodução/Instagram

No Dia dos Namorados, mais do que nunca, eles pareceram um tanto sintonizados. A atriz apareceu em um story, no Instagram, segurando um buquê de rosas vermelhas; já ele surgiu em uma foto com um ramalhete de tulipas rosas. A web apontou que o ator publicou versos de uma música em resposta à Bruna (ela havia postado a canção “Will you love me tomorrow”, do grupo musical feminino The Shirelles, lançada em 1960. Em português: “Você irá me amar amanhã?”). “Você é minha, e nós devemos ficar juntos. Sim, nós devemos ficar juntos por toda eternidade”, respondeu João.

Realização do sonho do João

O ator levou Bruna Marquezine para realizar o seu sonho de conhecer Tóquio, no Japão em junho deste ano. No país asiático, eles fizeram diversos passeios juntos. Em uma dessas saídas, foram flagrados por um fã, com quem tiraram uma selfie. Antes, eles haviam comparecido a alguns desfiles de moda em Paris.





João Guilherme e Bruna Marquezine posam com fã durante viagem em Tóquio — Foto: Instagram

