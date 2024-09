Aguinaldo Silva volta para a Globo; veja o que ele vai fazer e quem mais renovou com a emissora

A Rede Globo confirmou nesta quarta-feira (18), o retorno de Aguinaldo Silva à emissora. O escritor brasileiro é responsável por criar novelas como "Fina Estampa", "Senhora do Destino", "Império" e "Duas Caras".

Além de Aguinaldo, Izabel Oliveira, roteirista de "Cheias de Charme", também voltou para a TV Globo. Rosane Svartman, Gloria Perez e Ricardo Linhares também tiveram seu contrato renovado.

O primeiro trabalho do autor após seu retorno à emissora será uma novela das nove, chamada de "Três Graças". Rosane Svartman prepara uma trama das sete, que irá estrear no ano que vem.



Uma área exclusiva de trabalho e convivência foi inaugurada para os autores das áreas de dramaturgia e humor dentro dos Estúdios Globo. A iniciativa da emissora tem como objetivo mostrar que sua prioridade é a dramaturgia.

A ideia do projeto partiu de Rosane Svartman e foi aprovada pelo diretor-geral de TV e dos Estúdios Globo, Amauri Soares.

"Quando a gente trabalha daqui, a gente consegue ir até o estúdio, andar até a cidade cenográfica e ver como daquela página em branco vem o trabalho de centenas de pessoas, o investimento emocional, financeiro, de uma empresa toda pra criar um universo. Eu não acredito em autores encastelados, acho importante estar junto", disse a idealizadora ao Gshow.

"Essa inauguração é cheia de significado. Ela é uma casa de criação dentro dos Estúdios, uma casa pra abrigar os roteiristas, os autores [...] Desde a pandemia, nos afastamos muito - todo mundo trabalhando remotamente, por vídeo... mas é muito importante o encontro. Isso é fundamental", completou Soares.



