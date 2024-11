"Ainda estou aqui" deve estar na lista de favoritos ao Oscar de críticos de Nova York, diz revista

A- A+

A lista dos principais filmes e artistas que poderão levar o Oscar em 2025 feita pela National Board of Review (NBR), organização de críticos de cinema fundada em 1909, em Nova York, será divulgada na próxima quarta-feira (4) .



Segundo levantamento da Variety, o filme brasileiro "Ainda estou aqui" poderá aparecer na lista como o grande favorito para vencer na categoria Melhor Filme Internacional.

De acordo com a revista norte-americana, a NBR deve definir o título Conclave como o vencedor na categoria de Melhor Filme, enquanto Colman Domingo deve vencer como Melhor Ator por Sing Sing; Pamela Anderson como Melhor Atriz por The last showgirl; e Denzel Washington como Melhor Ator Coadjuvante por Gladiador II.

Sucesso de bilheteria

"Ainda estou aqui" segue quebrando recordes de bilheteria no Brasil. Nessa semana, o filme de Walter Salles ultrapassou Wicked, se tornando o filme mais visto no país, levando após levar 1,8 milhão de pessoas aos cinemas.

Entre 21 e 24 de novembro, 1,7 milhão de espectadores, se tornando a produção com o maior público nos cinemas brasileiros na semana.

O filme é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva, preso e morto durante a ditadura militar brasileira. Depois da morte do marido, Eunice Paiva precisa mudar de rotina e vira ativista de direitos humanos.

Confira a lista completa da Variety:



Melhor Filme: Conclave

Diretor: Jacques Audiard, Emilia Pérez

Ator: Colman Domingo, Sing Sing

Atriz: Pamela Anderson, The last showgirl

Ator Coadjuvante: Denzel Washington, Gladiador II

Atriz Coadjuvante: Danielle Deadwyler, The piano lesson

Roteiro Original: Anora

Roteiro Adaptado: The room next door

Longa de Animação: Divertida Mente 2

Atuação Revelação: Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Estreia na Direção: Malcolm Washington, The piano lesson

Filme Internacional: Ainda estou aqui

Documentário: Sugarcane

Elenco: Saturday night

Cinematografia: Dune: parte dois

Dublês: The fall guy

