Além de Malu Mader: veja atores que retornaram às novelas após longos anos afastados

O público sente falta de assistir alguns rostos conhecidos na telinha.



Logo que foi anunciada para uma participação em “ Renascer”, novela das 21h da TV Globo, por exemplo, Malu Mader causou alvoroço nas redes, com internautas vibrando com a notícia.



Ela estava há oito anos sem papéis fixos em produções. Outros artistas têm hiatos semelhantes na carreira.





Veja abaixo uma lista de atores que passaram um período longe das novelas e voltaram, assim como Malu:

Maria Fernanda Cândido



Maria Fernanda Cândido // Instagram/Reprodução

Na sua aparição mais recente em novelas, no capítulo inicial do remake de “Renascer”, de Bruno Luperi, a atriz causou um alvoroço na bolha noveleira do X (ex-Twitter) e também fora dela. Internautas elogiaram a performance da artista, que estava longe das novelas havia seis anos, quando interpretou a socialite Joyce, em “A força do querer”, de Gloria Perez.

Viviane Araújo



Viviane Araújo também apostou no crochê. Ela usou um look vermelho durante os ensaios do Salgueiro e ganhou elogios nas redes — Foto: Reprodução/Redes sociais

Após um longo período de quase seis anos, a atriz poderá ser vista novamente em uma novela. Isso acontecerá em “Volta por cima”, de Claudia Souto, próxima novela das 19h da TV Globo, de acordo com comunicado da emissora. A previsão de estreia é para setembro deste ano. A última produção que a rainha da bateria do Salgueiro integrou foi “O sétimo guardião”, de Aguinaldo Silva.

Rodrigo Santoro



Rodrigo Santoro // Julia Mataruna / Netflix

Longe das novelas brasileiras por cerca de 13 anos, quando viveu o Diogo de “Mulheres apaixonadas”, o ator voltou a integrar uma dessas produções em 2016. A participação do galã aconteceu durante a primeira fase de “Velho Chico”, novela de Benedito Ruy Barbosa, Edmara Barbosa e Bruno Luperi, que durou cerca de 30 capítulos. Rodrigo Interpretou o protagonista da trama, coronel Afrânio.

Thaila Ayala

No ar em “Família é Tudo”, de Daniel Ortiz, a atriz passou mais de uma década longe das novelas. A última participação da artista havia ocorrido em 2013, quando fez “Sangue bom”, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, também no horário das 19h. Neste período, ela apareceu na série “Coisa mais linda”, criada por Giuliano Cedroni e Heather Roth, que fez sucesso na Netflix.

Roberto Bomtempo



Roberto Bomtempo — Foto: Divulgação

O ator, que compõe o elenco de “Dona Beja”, novela do Max, estava longe das novelas desde 2019, quando participou de “Malhação: Toda Forma de Amar”, de Emanuel Jacobina. De acordo com a coluna Play, do GLOBO, no remake do streaming viverá José Alves, um dos vilões da produção. Hoje com 61 anos, o artista mora em Portugal, mas passa uma temporada no Rio por conta das gravações, além de outro projeto no teatro.

Camila Pitanga

Com estreia programada até então para janeiro do ano que vem, “Beleza fatal”, do Max, marcará a volta da atriz às novelas. Camila interpretará a vilã Lola. A última participação da atriz em uma produção aconteceu em “Velho Chico”, em 2016. Neste intervalo, a artista fez sucesso com “Aruanas”, criada por Estela Renner e Marcos Nisti para o Globoplay.

Malu Mader

O anúncio da participação da atriz, atualmente em “Renascer”, foi super comemorado pelos fãs dela, semanas atrás. Especialmente porque Malu entra para compor par romântico com Marcos Palmeira, com quem já estrelou um romance na dramaturgia cerca de 20 anos atrás. O último papel fixo de Malu em uma novela foi em “Haja Coração”, de Daniel Ortiz, mas ela fez pequenas participações em “Tempo de amar”, de Alcides Nogueira, e “Malhação: Vidas Brasileiras”, de Patrícia Moretzsohn, produções de 2018.

