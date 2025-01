Alinhamento de planetas: três rituais para aproveitar o fenômeno que acontece hoje à noite

A- A+

Nesta terça-feira, 21 de janeiro, ocorrerá um alinhamento de seis planetas. Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno parecerão estar alinhados no céu. Dentre eles, Vênus, Saturno, Júpiter e Marte serão visíveis a olho nu no céu noturno de diferentes partes do mundo, incluindo a América Latina. A visualização de Urano e Netuno, no entanto, exigirá o uso de um telescópio, de acordo com a Nasa.

Para os adeptos do esoterismo, esse momento é considerado ideal para intensificar a manifestação de intenções e aproveitar o fluxo cósmico. Isso pode ser feito por meio de rituais que canalizem a energia gerada por esse evento astronômico.

A seguir, confira alguns rituais simples para realizar durante o alinhamento planetário desta terça-feira, 21 de janeiro.

Meditação ao ar livre

O alinhamento dos planetas pode simbolizar harmonia, foco e oportunidades. Nesse sentido, este ritual promove um estado de paz e reflexão pessoal, conectando o ser interior com os ciclos e movimentos cósmicos por meio dessa prática.

Para realizá-lo, siga os passos abaixo:

Escolha um local tranquilo e escuro, onde seja possível observar o céu com clareza. Leve uma manta ou almofada para se sentar confortavelmente.

Para a meditação, sente-se em uma posição relaxada, mantendo a coluna ereta. Em seguida, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca.

Visualize a energia dos planetas alinhados e imagine uma luz emanando deles, iluminando suas metas e desejos. Concentre-se em uma intenção clara que você deseja manifestar.

Dedique de 10 a 20 minutos a essa prática, permitindo que os pensamentos fluam até sentir-se em harmonia com o cosmos.

Escritura de intenções

A escrita é uma ferramenta poderosa para dar forma concreta aos desejos. Durante o alinhamento de planetas, esse ritual pode tornar mais efetiva a manifestação das intenções. Será necessário ter um diário especial ou uma folha de papel, além de algo para escrever. Caso deseje, pode-se acender uma vela ou um incenso para criar um ambiente propício.

Escreva uma lista com suas metas ou desejos para o ano. Eles devem ser específicos e escritos em uma linguagem positiva. Por exemplo, em vez de: "Quero deixar de estar estressado", escreva: "Eu me rodeio de calma e equilíbrio".

Ao finalizar, leia em voz alta o que escreveu, sentindo que já está no caminho para alcançar essas metas.

Você pode guardar a folha em um lugar especial ou dobrá-la e colocá-la em uma caixa ou frasco destinado às intenções.

Banho de lua

Este ritual é voltado para a limpeza energética e a renovação. Este momento é ideal para deixar ir o que já não serve e se preparar para o novo.

Passo a passo do ritual:

Encha a banheira com água morna e adicione elementos simbólicos que ressoem com limpeza e purificação, como sal marinho, pétalas de flores ou óleos essenciais (lavanda ou alecrim são recomendados).

Apague as luzes e use velas para iluminar o ambiente. Pode-se incluir música relaxante ou sons da natureza para aprofundar a experiência.

Enquanto estiver submerso, imagine que a água dissolve qualquer energia negativa, dúvida ou medo. Sinta como tudo o que não serve mais flui para fora do corpo e da mente.

Ao sair, seque-se suavemente, visualizando que está completamente renovado e pronto para receber o que o universo tem a oferecer.

