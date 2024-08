A- A+

FAMOSOS Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, revela já ter sofrido de distorção de imagem Médica admitiu já ter enfrentado diverss distúrbios alimentares no passado

Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23, revelou que já lidou com a distorção de imagem no passado. A médica admitiu ter perseguido um padrão irreal de beleza durante anos e que hoje tenta desconstruir essa ideia nas redes sociais.

"Eu já passava por questões com o meu corpo antes mesmo do programa. Eu já tive vários distúrbios alimentares. Já pesei 20 quilos a mais do que eu peso hoje, já pesei 20 quilos a menos”, admitiu a ex-BBB, em uma entrevista à revista Caras.

A médica disse saber que, nas redes sociais, as pessoas esperam ver corpos “perfeitos”. “E eu mostro a realidade, eu mostro que eu tenho meus dias que eu tô me sentindo bonita pra caramba e tem meus dias que eu não tô me sentindo bonita”, defende.



Trabalhando como influenciadora digital, Amanda Meirelles também falou das críticas sofridas após o Big Brother. Ela afirma não se abalar pelo que os haters dizem.

“Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus propósitos. Sempre vão existir pessoas que gostam e que não gostam. Só não pode ser eu a pessoa que não gosta. Eu falo que as pessoas podem falar o que quiser de mim, mas acreditar é uma opção minha. Eu tenho que saber o meu valor, eu tenho que saber os meus objetivos e a pessoa que eu sou”, comentou.

