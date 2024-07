A- A+

REDES SOCIAIS Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, posta vídeo do filho de 7 anos dirigindo carro Modelo compartilhou momento junto a uma mensagem em que se lê '7 ou 18?', em referência à idade do filho e à necessária pela lei para conduzir um veículo

A modelo Andressa Suita, esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima, publicou um vídeo na função stories do Instagram, na tarde deste domingo, em que o filho mais velho, Samuel, de 7 anos, aparece dirigindo um carro.

Ao lado de Samuel, no banco da frente, aparece seu outro filho com o artista, Gabriel, de apenas 5 anos. Nenhum dos dois aparenta utilizar cinto de segurança e, num momento do vídeo, o mais novo chega a ficar em pé no assento e colocar a cabeça para fora do teto solar.

Junto ao vídeo, Andressa escreveu "7 ou 18?!" em referência à idade de Samuel e à idade mínima necessária segundo a lei brasileira para conduzir um veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não permite que indivíduos com menos de 18 anos e que não tenham habilitação dirijam. Além disso, estabelece que apenas crianças maiores de 10 anos podem andar no banco da frente.



Nas redes, internautas reagiram com críticas: "Gente que absurdo a Andressa Suita postar o Gabriel dirigindo sozinho com 07 anos de idade. Independente do carro ser automático, o menino mal enxerga o que tá a frente", escreveu um perfil no X (antigo Twitter).

