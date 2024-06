A- A+

ARTISTA Novo visual: Maiara publica look nas redes sociais e fãs voltam a criticar seu corpo Após procedimentos cirúrgicos, a cantora compartilha com seus seguidores o novo visual e o processo de emagrecimento

Maiara utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar imagens do novo visual adotado por ela. A irmã de Maraisa apareceu com cabelos lisos e pretos, diferente das últimas aparições no palco.

No entanto, muitos fãs continuam surpresos com a magreza da artista e comentaram diversas críticas ao seu corpo. A cantora, focada em cuidar da saúde do corpo e da mente, compartilha com o público o seu processo de emagrecimento e novo estilo de vida há cerca de um ano.

“ A Maiara não se parece mais com a própria”, disse uma fã da sertaneja. “Desculpem, mas acho que ela não está nada bem” comenta outro seguidor.

Como eles, diversos outros manifestaram insatisfação com o novo visual dela. Ao mesmo tempo, outras pessoas comentaram que a cantora está mais parecida com outras celebridades.

“Gente, é a Maya Massafera” publicou uma seguidora. “Eu pensei que fosse a Juliette” disse outro. Mas também houve pessoas que defenderam o novo visual e o corpo da artista com comentários positivos:

“Se alguém falar mal é inveja, porque está lindíssima” defendeu uma fã. “ A morena de Goiânia mais gata que existe” respondeu um seguidor, fazendo menção a legenda posta por ela “Acho que tem uma morena de Goiânia perdida por aí”.



Procedimentos cirúrgicos

A cantora, preocupada com sua estética e saúde, já realizou alguns procedimentos cirúrgicos, como uma lipoaspiração no ano passado e emagreceu cerca de 30 kg em poucos meses.

Após ser alvo de constantes críticas e mensagens preocupadas dos fãs, em março de 2024, relatou aos seus seguidores que a saúde está em dia, revelou ter histórico familiar com obesidade, pressão alta e diabete e que já passou por diferentes procedimentos, como uma cirurgia bariátrica.

"Minha saúde está impecável. Eu tenho uma genética que permite ter mais índice de gordura corporal. Está no meu DNA, é normal. Para quem não sabe, lá em casa a gente lida muito com a questão de obesidade, pressão alta e diabetes."

"Já passei por várias cirurgias, fiz bariátrica, mas o meu peso sempre foi uma coisa muito difícil baixar a gordura. Agora estou no meu melhor físico. Estou ótima e feliz! Pela primeira vez consegui organizar e estar com a gordura dentro do normal", declarou.

"Sou muito rigorosa com os meus exames e com a minha saúde. Hoje meu corpo está em primeiro lugar. Não emagreci da noite para o dia. Estou nesse processo há mais de um ano. Agora que minha gordura entrou num índice normal e estou em processo de ganhar massa."

"Minha saúde está melhor do que nunca, estou na melhor fase da minha vida. Com meus 36 anos estou voando. Estou melhor do que quando tinha meus 15", completou.



Críticas

Além das críticas ao corpo, a artista também está precisando lidar com burburinhos sobre uma suposta dependência de álcool, comportamento no palco e recentemente, compartilhou com o público presente na apresentação da dupla Maiara & Maraisa, em São João de Caruaru, em Pernambuco, que teve a voz criticada no camarim antes de subir no palco.

"Antes de entrar aqui, eu tava no camarim. Do nada, uma pessoa chegou pra mim e falou um monte de coisa da minha voz, botando defeito na minha voz. Eu canto há 10 anos. Minha voz é feia? Ela tem defeito? Eu tenho alguma coisa que me impeça estar cantando aqui?", perguntou ela ao público, que respondeu com "não".

