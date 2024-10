A- A+

Mercado da Música Anita Carvalho, que deu aula no "Estrela da Casa", ministra curso para o mercado musical Nos dias 13 e 14 de novembro de 2024, o Projeto Invasão promove no Recife, pela primeira vez, o curso Imersão em Music Business

Essa será uma oportunidade única para profissionais da música aprimorarem suas habilidades em um mercado em constante evolução. Ministrado pela pesquisadora e gestora cultural Anita Carvalho, o curso será focado na gestão estratégica de carreiras artísticas, com um conteúdo que abrange desde planejamento financeiro até técnicas de venda de shows.

“O mercado da música está passando por grandes transformações, e é importante que artistas e profissionais do setor estejam preparados para enfrentar esses desafios de maneira estratégica. O curso oferece não só ferramentas práticas, mas também uma visão ampla das tendências e inovações no empresariamento artístico”, comenta Anita Carvalho, que recentemente foi convidada pelo programa Estrela da Casa, da TV Globo, para dar uma aula sobre a carreira musical aos participantes.

Com vasta experiência em gestão de carreiras de grandes nomes da música brasileira, como Diogo Nogueira, Beth Carvalho e Baby do Brasil, Anita compartilha conhecimentos importantes para qualquer carreira artística.



“Eles conhecem e vivenciam a cultura da cidade e têm a capacidade de conectar diferentes vozes e expressões artísticas. Além disso, ao apoiar esses profissionais, fortalecemos a economia local e garantimos que as riquezas culturais sejam preservadas e celebradas”, acredita Marcela Paes, produtora do evento.

Essa edição especial no Recife faz parte de uma série de iniciativas promovidas pelo Projeto Invasão, que busca democratizar o acesso à música e à cultura em áreas de vulnerabilidade social.



“Trazer o Imersão em Music Business para Pernambuco é um sonho realizado. Queremos proporcionar aos artistas e produtores locais o conhecimento necessário para expandirem suas carreiras e alcançarem novos patamares”, explica Mariana Queiroga, coordenadora do Projeto Invasão.

Sobre o curso

O curso abordará temas essenciais como empresariamento e gestão de carreiras artísticas, planejamento financeiro no mercado musical, técnicas de venda de shows e preparação de material de vendas, marketing de experiência na área da música, e expansão da rede de networking.



É voltado para artistas, músicos, empresários, produtores, profissionais da indústria da música, interessados em ingressar no mercado musical, e organizadores de eventos.



A carga horária se divide em dois dias: no dia 1º, 13 de novembro, o curso oferece discussões sobre o mercado da música, empresariamento artístico, planejamento estratégico e financeiro. No dia 2, 14 de novembro, o foco será em marcas e música (branded entertainment), fluxo de processos e venda de shows.

Com o apoio da UBC (União Brasileira de Compositores) e da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, o curso promete fornecer aos participantes uma imersão completa no universo do music business, capacitando-os para atuar de forma competitiva em um cenário que exige cada vez mais especialização.

Sobre Anita Carvalho

Anita Carvalho é mestre em Gestão da Economia Criativa pela ESPM e especialista em Música & Negócios pela PUC-Rio. Com 27 anos de experiência no mercado musical, já trabalhou com grandes artistas e projetos culturais de impacto nacional e internacional.



Atualmente, é diretora do Music Rio Academy e sócia da Música & Mídia Produções.

Sobre o Projeto Invasão

O Projeto Invasão tem como missão democratizar o acesso à música e à cultura, levando conhecimento e oportunidades a áreas de vulnerabilidade social.



Marcela Paes, produtora do evento, diz que ter profissionais e produtores locais com essa formação é essencial para refletir em suas negociações, as histórias, ritmos e tradições de maneira autêntica.



Com foco na formação e desenvolvimento de carreiras artísticas, o projeto tem se destacado por oferecer capacitação e suporte para novos talentos do cenário musical.

Investimento:

Valor do curso: R$ 590,00

Mais informações e inscrições:

Outras informações no site oficial.



SERVIÇO:

Curso: Imersão em Music Business

Data: 13 e 14 de novembro de 2024

Local: Centro de Artesanato de Pernambuco, Recife Antigo – Rua Alfredo Lisboa - S/N, Armazém 11 – Recife/PE

Horário: 10h às 17h

Valor: R$ 590,00



