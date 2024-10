IFPE abre inscrições para especialização de Práticas em Música Popular com ênfase em Frevo

A- A+

Com o objetivo de promover a cultura pernambucana no Estado, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu as inscrições para a seleção do curso de Especialização Práticas Interpretativas em Música Popular com ênfase em Frevo.



Serão ofertadas 20 vagas no campus Recife, para músicos com formação de nível superior, licenciados ou bacharéis em qualquer área.

É necessário que o candidato tenha conhecimento sobre teoria musical, harmonia, leitura de partitura prática musical e interesse pela pesquisa na área da música.

O curso possui duração de 45 semanas e carga horária de 450 horas, que incluem cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios e elaboração do TCC.



As aulas serão presenciais, às segundas-feiras, das 18h às 22h (prática de Big Band); às sextas-feiras, das 8h às 12h (prática de orquestra de pau e corda) e das 13h às 17h (componentes teóricos); além dos sábados, 8h às 12h (atendimentos específicos).



Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro, enviando documentação listada em edital disponível aqui para o e-mail [email protected].

