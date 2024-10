A- A+

Futebol Após 12 dias de competição, JEBs 2024 se despede do Recife Evento aconteceu entre os dias 21 de setembro e 3 de outubro, reunindo milhares de atletas e fortalecendo o esporte escolar no Brasil

Após 12 dias intensos de competições, chegaram ao fim os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs Recife 2024 Sub 14, reunindo, neste período, cerca de seis mil atletas, com idades entre 12 a 14 anos, de todos os estados brasileiros e em 18 modalidades, espalhados por 18 praças esportivas.





A delegação de Pernambuco, composta por 357 integrantes, encerrou sua participação no JEBs com 67 medalhas: 16 de ouro, 23 de prata e 28 de bronze. O Estado apresentou a maior delegação da competição do país, incluindo atletas, técnicos e dirigentes.

Dentre as praças esportivas, o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, um dos principais centros de convivência do evento, recebeu seis modalidades, o refeitório oficial, comitê organizador do evento, além da Fun Zone, que funcionou como espaço de lazer e ponto de encontro para atletas de todos os estados. Outros locais de destaque incluem a Arena de Pernambuco, que sediou modalidades como o ciclismo e o xadrez, além de abrigar a cerimônia de abertura, reunindo mais de quatro mil pessoas na ocasião.

Prata que vale Ouro

Além do destaque esportivo a emoção ficou por conta da dupla do Vôlei de Praia Masculino, Pedro Ariel e Carlos Noel, da Escola Estadual Simôa Gomes, de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os competidores conquistaram medalha de Prata na série Ouro, na 1ª Divisão, e contaram com a torcida da família, amigos e gestores da escola , que se mobilizaram para prestigiá-los em solo recifense.

"Mostramos a força da periferia e da Rede Pública Estadual através dessas joias raras. Eles treinam diariamente, debaixo de sol ou chuva. Nossa escola está muito orgulhosa pelo trabalho que estamos fazendo, projetando esses meninos a nível nacional.", enfatizou Andrea Nunes, Gestora da Escola Simôa Gomes, e testemunha do passo a passo dos alunos e atletas até o momento do triunfo. "É Prata que vale Ouro!", completou.

Pernambuco subiu ao pódio em 16 das 18 modalidades em disputa, com destaque para os petrolinenses da Escola Estadual Poeta Carlos Drumond de Andrade: José César, que conquistou o ouro no arremesso de peso do atletismo adaptado, e Ítalo Nathanael, que também garantiu o ouro na marcha atlética de 5 km. No taekwondo, resultado histórico, 9 medalhas em 10 categorias disputadas.

As modalidades coletivas também tiveram destaque. O basquete masculino do Colégio Salesiano Sagrado Coração, do Recife, terminou em segundo lugar, conquistando a medalha de prata na Série Ouro.

Impacto econômico para Pernambuco

Além de celebrar o sucesso esportivo e a revelação da nova geração de atletas, os JEBs também proporcionaram um impacto significativo na economia local. "Encerramos o JEBs com um balanço extremamente positivo, destacando-o como o maior evento esportivo do Brasil. Apenas entre os atletas, contamos com 6 mil participantes, mas, ao incluir comissão técnica, equipe de apoio, arbitragem e voluntários, esse número chega a quase 10 mil. Foram quase 50 mil diárias de hotel para acomodar todos. Isso gera um impacto significativo na economia da região, superando amplamente o investimento realizado. Para nós, é uma celebração dessa grande festa do esporte educacional nacional acontecendo aqui em nossa terra", explicou Luciano Leonidio, Secretário Executivo de Esportes do Governo de Pernambuco.

Importância do Esporte na formação dos jovens atletas

Os JEBs Recife 2024 Sub 14 não se destacaram apenas pelo espetáculo esportivo, mas também pela sua contribuição no desenvolvimento educacional e social dos jovens atletas, contando com a participação de atletas olímpicos e paralímpicos.

Willian Lima (judô), Daniele Hipólito (ginástica artística), Carol Santiago (natação paralímpica), Caio Bonfim (atletismo - marcha atlética) e Fernando Ferraz (atletismo - decatlo), foram os representantes do alto rendimento que visitaram o capital pernambucana ao longo da competição, como embaixadores do evento, estimulando ainda mais os jovens competidores das diferentes modalidades disputadas.

Os Jogos Brasileiros Escolares – JEBs Recife 2024 Sub 14 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do Governo de Pernambuco e a Federação do Esporte Escolar de Pernambuco (FEDEPE).

Veja também

Futebol Outubro rosa: Náutico realiza ação de prevenção e cuidado para mulheres