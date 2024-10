Anitta afirma que se sentiu 'culpada' por abuso na adolescência: 'Naquele momento, me senti tão suja

Durante uma participação na série documental “A great day with J Balvin”, Anitta lembrou um caso de abuso sexual, sofrido ainda na adolescência, quando tinha 14 anos.

Por se sentir “culpada” em relação à violência, cometida por uma pessoa próxima de acordo com ela, a cantora chegou a esconder o incidente da própria família e de seus amigos por muitos anos.

Ao comentar o porquê de ter tomado para si a culpa e o silêncio em relação ao ocorrido, a artista citou o machismo presente na sociedade.

“Quando era adolescente, tinha 14 anos, perdi minha virgindade em um estupro causado por alguém que eu conhecia. Para mim, foi um misto de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para minha família, não contei para ninguém. Só convivi com isso por muitos anos”, contou Anitta.

“Naquele momento, eu me senti tão suja, miserável e culpada. Tinha na minha mente uma idealização de como imaginava que seria e não foi (desse jeito), então eu me culpei.”

O apresentador, J Balvin, então, perguntou sobre a culpa que a cantora sentiu após a violência a que sofreu:

“Na nossa sociedade, as mulheres são doutrinadas a sentir como se tudo fosse culpa nossa. ‘Ah, é porque tá vestida dessa forma, é porque se comportou dessa maneira’. Quando uma mulher é abusada, funciona assim: ‘Mas o que ela fez para ser abusada? O que ela estava vestindo? Como ela se comportou?’. Se um cara trai uma mulher, ‘ela não era boa o suficiente pra ele. Ele estava em busca de algo além’. Se é uma mulher que trai um homem, é ‘Oh, meu Deus, essa mulher é suja’. Acho que, para nós, é sempre uma posição de ser subestimada e precisar suprir as expectativas. Então, é por isso que sinto que pode ser mais difícil para a gente. Sempre tem um motivo. Nunca é culpa do cara. Nós sempre fazemos algo para o cara fazer aquilo”, respondeu.