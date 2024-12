A- A+

FAMOSOS Após perder mais de 60 kg, Jojo Todynho diz que passará por nova cirurgia em 2025; entenda Cantora compartilhou que já está com a data marcada para um procedimento de remoção do excesso de pele

A cantora Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores, em vídeo publicado nos stories do Instagram, nesta semana, que passará por uma nova cirurgia em 2025. Após perder mais de 60 kg, ela contou que fará um procedimento para remoção de pele.

A cantora, que chegou a pesar 160 kg, realizou uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023. Ainda antes do procedimento, por orientação dos médicos, Jojo perdeu cerca de 20 kg com foco em dieta e exercícios e com o auxílio do medicamento Ozempic, indicado para diabetes e usado de forma off label (finalidade diferente da bula) para obesidade.





Ao podcast DocShow, ela compartilhou ter optado pela cirurgia porque “já estava no limite”: — O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: ‘vou fazer a cirurgia’.

Cerca de um ano após a bariátrica, a artista contou que perdeu mais de 60 kg. Desde então, a artista já realizou procedimentos para lidar com o excesso de pele que resulta de um emagrecimento após um quadro de obesidade.

Agora, ela publicou o vídeo em que conta que realizará uma nova cirurgia, dessa vez focada na pele e também nas pernas: — Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada! — disse na publicação, dançando a música 'Ô Queiroz', do grupo Revelação.

