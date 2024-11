A- A+

Familiares de Agnaldo Rayol — cantor e ator que morreu, aos 86 anos, na última segunda-feira (4), após sofrer uma queda em casa — alegam que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, demorou 40 minutos para chegar ao endereço do artista, no bairro de Santana, em São Paulo (SP).

A informação foi relatada ao Globo pela assessoria de imprensa do carioca. Em casos graves, como este, a média do tempo de atendimento deve ser de 20 minutos, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde baseadas em padrões internacionais.

Depois de acordar, durante a madrugada de segunda-feira (4), para ir ao banheiro em casa, Agnaldo escorregou no chão, bateu a cabeça e sofreu um corte na região do crânio.

O cantor vivia com a mulher Maria Gomes — que está acamada há quatro anos, desde que foi diagnosticada com Alzheimer — e, por isso, tinha também a companhia frequente de uma cuidadora em casa.

Na ocasião, ele foi ajudado por ela, que telefonou para Vanessa, filha de Agnaldo, e que mora no mesmo prédio. Foi, então, que o serviço do SAMU foi acionado.

Ao Globo, a assessoria de imprensa do artista esclarece que Agnaldo Rayol chegou "lúcido e consciente" ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana, unidade mais próxima na região.

No local, ele realizou exames, que indicaram um traumatismo craniano. Após apresentar piora no quadro de saúde, o artista precisou ser entubado. Ele não resistiu.

A assessoria de imprensa de Agnaldo Rayol reforça que, apesar da demora do veículo do SAMU, o atendimento dos socorristas — pelo telefone e tanto na ambulância quanto no hospital — foi exemplar e primoroso.

Questionada sobre o tempo de atendimento da ambulância, a Secretaria municipal da Saúde frisa, por meio de nota, que está apurando "os detalhes do atendimento prestado pelo SAMU em relação ao caso citado".

Velório em SP

O velório do cantor Agnaldo Rayol aconteceu na manhã desta terça-feira (5) na sede da Assembleia Legislativa de São Paulo.

A cerimônia, aberta ao público, aconteceu entre 8h e 13h30 — amigos de longa data do artista, como os apresentadores Faustão e Raul Gil, enviaram coroas de flores ao local. Maria Gomes, esposa de Agnaldo, não pôde comparecer devido aos cuidados com o Alzheimer.

