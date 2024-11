A- A+

Negócios LeBron James e Kardashians juntos? Produtora do astro da NBA pode se fundir com empresa do reality SpringHill, do atleta de basquete, uniria seus negócios com a Fulwell 73, produtora britânica por trás de sucessos como Carpool Karaoke

O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, está em negociações para fundir sua empresa de produção de TV e cinema, a SpringHill, com a Fulwell 73, produtora britânica de filmes, TV e música por trás do reality The Kardashians e do Carpool Karaoke, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

As duas empresas estão conversando há meses, disseram as fontes, que pediram para não ser identificadas, pois as negociações estão em andamento e podem não se concretizar. Elas não divulgaram possíveis termos do acordo.

Executivos de ambas as empresas veem uma oportunidade de fortalecer suas operações em torno de programação ao vivo e sem roteiro, além de aproveitarem os benefícios de combinar recursos na Europa e nos Estados Unidos, segundo as fontes.

A SpringHill produziu uma variedade de projetos roteirizados e não roteirizados, incluindo o filme Space Jam: A New Legacy e a série documental da Netflix Starting 5.

A empresa tem relações sólidas no esporte, graças a James e seus parceiros de negócios.

A Fulwell produz eventos ao vivo, como o Grammy Awards e um concerto de Adele, bem como séries sem roteiro.

O cofundador Ben Winston foi produtor executivo de The Late Late Show With James Corden.

Corden é investidor na Fulwell, que também é liderada por Leo Pearlman, Ben Turner e Gabe Turner.

Uma desaceleração no setor de cinema e TV tem pressionado os produtores a reduzir custos e se tornarem mais eficientes.

Combinando as operações, a SpringHill e a Fulwell também estariam em posição de fazer aquisições, disseram as fontes. Ambas as empresas têm centenas de funcionários.

LeBron James, de 39 anos, fundou a SpringHill em 2020 com seu parceiro de negócios Maverick Carter ao combinar três de seus negócios já existentes.

A Nike investiu na SpringHill em 2021, conferindo à startup um valçor de mercado de US$ 725 milhões. Outros investidores incluem a Epic Games e a RedBird Capital Partners.

Empresas de produção lideradas por celebridades tiveram experiências de sucesso, impulsionadas pelo aumento nos gastos dos novos serviços de streaming.

O sucesso da SpringHill inspirou vários colegas de James, como Kevin Durant e Stephen Curry, a iniciarem suas próprias empresas de mídia.

No entanto, o cenário mudou recentemente, à medida que empresas de Hollywood reduziram seus gastos. Tanto a SpringHill quanto a Fulwell produzem muitos projetos de grande destaque.

A Fulwell é parcialmente de propriedade da Eldridge Industries, uma empresa de investimento liderada pelo bilionário Todd Boehly, que também é co-proprietário do Chelsea FC e do Los Angeles Dodgers.

A Fulwell, com sede em Londres, realiza muitos negócios na Europa, enquanto a SpringHill tem sido mais focada nos EUA.

