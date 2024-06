A- A+

artes visuais ART.PE: o que ver (e comprar) na Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco? A ART.PE está, no Terminal Marítimo de Passageiros, das 14h às 21h, até domingo (30)

Com a participação de 30 galerias de arte, além de lojas de museus e instituições públicas e privadas, a terceira edição da ART.PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, voltada para apreciadores e colecionadores, segue até o próximo domingo (30), no Terminal Marítimo de Passageiros, Bairro do Recife.

Diante da diversidade de obras, artistas e estilos que marcam presença na Feira, a reportagem da Folha conversou com o idealizador da ART.PE, Diogo Viana, que destacou algumas indicações do que ver, apreciar e, quem sabe, comprar por lá.

Galeria Marco Zero

“É um acervo brasileiro que eles trouxeram para a ART.PE, uma coletiva de vários estilos de obras de relevância nacional, como de Montez Magno, de Miguel dos Santos, entre outros”, destaca Diogo sobre a galeria recifense fundada em 2021, por Marcelle Farias e Eduardo Suassuna.

Para a ART.PE, a Marco Zero trouxe a coletiva “Diálogos”, que estabelece conexões, contrastes e influências entre artistas de diferentes gerações. No estande da Galeria, estão obras de Roberto Burle Marx, Siron Franco, Francisco Brennand, Montez Magno, Gilvan Samico, Ianah, Rayana Rayo, Bozó Bacamarte, Juliana Lapa, Dani Acioli e outros.

Arrecife Galeria

“É uma galeria que hoje está no Rio de Janeiro (RJ), mas que trás obras de artistas pernambucanos e de outros estados também. E o galerista é, também, um pernambucano”, conta Diogo.

O arquiteto Diogo Viana é o idealizador da ART.PE | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Na ART.PE, a Arrecife chega com a mostra “Aqui existe um fio vermelho”. Com curadoria de Bruno Alheiros, reúne 13 artistas de diferentes regiões do Brasil, que se conectam através de suas temáticas, técnicas e sensibilidades.

Estão presentes no estande da Arrecife obras de Aslan Cabral, Bernardo Liu, Debora Vicente, Heitor Dutra, Joana Liberal, Joana Uchoa, Letícia Lopes, Luiz d’Orey, Marcela Dia e mais.

Cepe Editora

“A Cepe fez uma curadoria de livros que abordam as artes visuais. É uma seleção muito especial que eles trouxeram para a Feira, e está tudo à venda”, conta Diogo.

Durante os cinco dias de programação da ART.PE, a Cepe – Companhia Editoria de Pernambuco está com um estande com mais de 30 títulos, entre livros que abordam as artes visuais e catálogos de arte, além de exemplares das revistas Continente e Pernambuco.

Entre os livros selecionados, estão títulos como “Lula Cardoso Ayres - Fotografias” (Betty Lacerda), “Uma História da Arte” (Carolina Vigna e Elvira Vigna), “Adão Pinheiro” (Lêda Regis e Christine Barth), entre outros.

Charles Lessa, na Cave Galeria

“Charles Lessa é um artista do Crato, um nome promissor da arte contemporânea do Ceará que está em várias instituições, acontecendo. É um artista emergente.”

A Cave Galeria, do Ceará, trouxe à ART.PE a exposição “Cavar fendas de possível”, com curadoria de Lucas Dilacerda, reunindo 14 artistas, cujas poéticas apresentam modos outros de relação com a paisagem, a espiritualidade, a memória e as tradições populares.

O artista cearense Charles Lessa desenvolve trabalhos em pintura figurativa, promovendo um diálogo entre a estética popular e a arte contemporânea.

Nova Banca Galeria

“É uma galeria sediada em Lisboa. É importante a presença, pois estamos começando a fazer intercâmbio entre artistas locais e as galerias de fora. Eles vieram pra feira para fazer novas captações, de novos artistas. É uma importância que atravessa fronteiras”

A Nova Banca Galeria é a primeira presença internacional na ART.PE. É a primeira galeria de arte localizada no passeio público de Lisboa. Para a Feira, eles trouxeram a mostra “Aqui agora é mundo”, com obras de artistas viventes em Portugal ou no Brasil.

SERVIÇO

3ª ART PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Quando: até domingo (30), das 14h às 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros | Avenida Alfredo Lisboa 1052-1226, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos (feira das galerias): R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) + taxa, à venda no Sympla

Acesso gratuito para a Arena Arte e Mercado de palestras

