Televisão Astrid Fontenelle trava conversas emocionantes com mulheres inspiradoras no Admiráveis Conselheiras O programa marca uma nova fase de Astrid Fontenelle no canal, após sua inesperada saída do "Saia Justa", no ano passado

Desde o fim de setembro, as noites de sexta-feira do GNT recebem a primeira temporada de “Admiráveis Conselheiras”. O programa marca uma nova fase de Astrid Fontenelle no canal, após sua inesperada saída do “Saia Justa”, no ano passado.



Com uma carreira consolidada e vasta experiência em comandar produções marcantes, Astrid agora aparece à frente de uma proposta encantadora: ela entrevista mulheres extraordinárias, a partir dos 60 anos de idade, para discutir suas trajetórias de vida, conquistas e sabedoria.

O programa já chama atenção pela diversidade de convidadas, com nomes de peso como a cantora Alcione, a escritora Conceição Evaristo, a jornalista Marília Gabriela, a atriz Zezé Motta e outras figuras femininas inspiradoras.



Cada uma ostenta uma trajetória única e cheia de nuances, permitindo ao público vivenciar momentos profundos e reflexivos, repletos de lições de vida.



Com direção de Patrícia Rubano e roteiro de Greice Costa, “Admiráveis Conselheiras” segue um formato cativante e acolhedor.



Astrid inicia cada episódio dirigindo até o local do encontro com a entrevistada. Nesse percurso, já faz uma breve introdução sobre a figura, criando uma conexão direta com o público desde o começo.



Essa leveza com que Astrid conduz o programa é um dos pontos fortes, permitindo que a conversa flua de forma natural e envolvente.



Chama atenção a maneira como Astrid, ao longo dos episódios, compartilha suas próprias experiências. Em sua conversa com a Monja Coen, por exemplo, ela aborda a ausência do pai em sua vida, trazendo uma dimensão pessoal que enriquece ainda mais o diálogo.



Essas trocas entre Astrid e suas entrevistadas oferecem momentos de empatia que podem criar identificação com diversas pessoas, humanizando ainda mais as histórias contadas.



Outro ponto alto é o quadro “POV”, em que Astrid vai às ruas para perguntar às pessoas o que elas pensam sobre a entrevistada da vez.



Trata-se de uma adição divertida e dinâmica, que reforça a relação do programa com o público e valoriza a importância dessas grandes mulheres para diferentes gerações.



Astrid demonstra, mais uma vez, sua habilidade inata de se comunicar e envolver o telespectador, proporcionando conversas enriquecedoras e emocionantes.



“Admiráveis Conselheiras” é um verdadeiro presente para quem busca inspiração e reflexões sobre a vida, mostrando que há sempre muito a aprender e compartilhar, independentemente da idade. Aliás, especialmente com quem já tem uma bela história.

“Admiráveis Conselheiras” – GNT, sextas às 22h15.

