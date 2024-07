A- A+

ARTES VISUAIS Ateliê de Iza do Amparo completa 40 anos de existência com a realização de quatro exposições Neste sábado (13), o circuito celebrativo tem início com a exposição "Artista-Cientista Paulo do Amparo: Das Manufeituras à Zoada do Teu Momento", de Paulo do Amparo

Um dos símbolos das artes visuais olindenses, o ateliê – na verdade, a “casa-ateliê” – de Iza do Amparo completa 40 anos de existência na Cidade Alta. E para celebrar a efeméride, as comemorações se darão até o maio de 2025, com quatro exposições individuais que serão abertas ao longo dos meses.

As mostras fazem parte do circuito “Da Casa-Ateliê de Artistas-Etcétera ao Agora: Duas Gerações, Quatro Desdobramentos”, que estreia neste sábado (13), às 16h, no Museu Regional de Olinda.

A exposição que abre o ciclo de celebrações é “Artista-Cientista Paulo do Amparo: Das Manufeituras à Zoada do Teu Momento”, de Paulo do Amparo, artista-filho de Iza, ficando em cartaz até o dia 11 de agosto.

Com curadoria de Ana Gabriella Aires, a mostra inclui experiências com litogravura e eletrogravura feitas em parceria com Ricardo Melo, e também criações do projeto Xekerall, coletivo de pesquisa em música e eletrônica desenvolvida junto com o produtor musical Homero Basílio.

“Artista-etcétera, conceito emprestado de Ricardo Basbaum, refere-se à situação do artista que ‘questiona a natureza e a função de seu papel como artista’ e que possui ‘fortes ligações com os circuitos locais em que estão inseridos’”, diz Ana Gabriella Aires.

Durante o período da exposição de Paulo do Amparo, acontecerá uma visita guiada por Paulo e sua mãe, com audiodescrição simultânea. A visitação – voltada para estudantes de Artes Visuais do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Olinda e para pessoas com deficiência visual – também incluirá o ateliê de Iza e um bate-papo com a artista sobre a ocupação de Olinda Alta por ateliês de arte desde os anos 1970, quando ela se fixou na cidade com sua casa-ateliê.

SERVIÇO

“Da Casa-Ateliê de Artistas-Etcétera ao Agora: Duas Gerações, Quatro Desdobramentos”

1ª Exposição: “Artista-Cientista Paulo do Amparo: Das Manufeituras à Zoada do Teu Momento”

Quando: Abertura neste sábado (13), às 16h

Visitação: até 11 de agosto

Horários: quinta a domingo, 14h às 17h

Onde: Museu Regional de Olinda - Rua do Amparo, 128, Amparo - Olinda/PE

Acesso gratuito

Veja também

Câncer avançado Grávida, Camila Campos agradece apoio de fãs após revelar câncer avançado; saiba quem é a cantora