Artes Visuais Atelier Risco! retoma projeto de desenho com modelo vivo Sessão ocorre nesta quarta-feira (2), das 19h às 21h, no MAMAM

O Atelier Risco!, projeto artístico de desenho com modelo vivo iniciado em 2013, está de volta. A nova sessão ocorre no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), nesta quarta-feira (2), das 19h às 21h.

Após um ano de pausa, esse será o primeiro encontro. A modelo será a multiartista Vi Brasil, com a performance Equilíbrio Precário e participação especial, na trilha sonora, de D Mingus.

O desenhista e pesquisador Philipe Sidartha participa de um debate ao final da sessão. No projeto, estão previstas 16 sessões, todas gratuitas, sendo dez em 2024 e seis em 2025, com oito debates, processo de formação e uma exposição no final. Tudo será transmitido por videoconferência.

A retomada do Risco! foi possível graças ao edital do Funcultura. O projeto foi criado por professores do curso de Artes Visuais da faculdade AESO.

