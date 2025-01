A- A+

Justiça Ator e diretor Justin Baldoni processa New York Times por reportagem com acusações de Blake Lively Diretor e atriz trabalharam juntos no drama 'É assim que acaba'

Justin Baldoni, diretor e co-protagonista de "É assim que acaba", e seus publicitários processaram o New York Times na terça-feira (31), alegando que a publicação os difamou em uma história sobre alegações de Blake Lively, sua co-estrela no longa, de que ela havia sido vítima de uma campanha de difamação.

O processo, que busca US$ 250 milhões em danos, acusa o Times de aceitar acriticamente uma "narrativa egoísta" da atriz de que Baldoni, sua produtora e sua equipe de relações públicas trabalharam para prejudicar sua reputação depois que ela reclamou sobre má conduta durante as filmagens da produção. Ele afirma que o artigo de 21 de dezembro omitiu deliberadamente partes de trocas de texto e outras informações que contradiziam a versão da atriz sobre os eventos.

"A tese central do artigo, encapsulada em um título difamatório projetado para enganar imediatamente o leitor, é que os demandantes orquestraram uma campanha de relações públicas de retaliação contra Lively por falar sobre assédio sexual uma premissa que é categoricamente falsa e facilmente refutada", diz o processo.

O processo foi aberto no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles por Bryan Freedman, um advogado que representa Baldoni e cinco outras pessoas, incluindo Melissa Nathan, uma especialista em gerenciamento de crises que Lively acusou de ajudar a orquestrar uma campanha para manipular a cobertura da imprensa e as mídias sociais contra ela.

Em uma declaração, o Times disse: "Planejamos nos defender vigorosamente contra o processo".

"O papel de uma organização de notícias independente é seguir os fatos para onde eles levam", continua a declaração. "Nossa história foi meticulosamente e responsavelmente relatada. Ela foi baseada em uma revisão de milhares de páginas de documentos originais, incluindo as mensagens de texto e e-mails que citamos com precisão e profundidade no artigo."

No artigo, o NYT relatou que Lively havia entrado com uma queixa legal no Departamento de Direitos Civis da Califórnia contra Baldoni e seu parceiro de negócios, Jamey Heath; seu estúdio, Wayfarer, e um de seus cofundadores, Steve Sarowitz; Nathan e um consultor de comunicação que ela contratou, Jed Wallace; e Jennifer Abel, outra executiva de relações públicas.

A denúncia, que alegava assédio sexual e retaliação, incluía trechos de milhares de páginas de mensagens de texto e e-mails obtidos por meio de intimação, que foram revisados pelo Times.

A queixa de Lively na Califórnia foi precursora de um processo que ela entrou na terça-feira em um tribunal federal no Distrito Sul de Nova York. "Agora, os réus responderão por sua conduta em um tribunal federal", disseram seus advogados em uma declaração.

