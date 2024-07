A- A+

FUNK Baile do Ramemes terá edição na Concha Acústica da UFPE, nesta sexta-feira (2) Festa é promovida pelo DJ fluminense Ramemes, em parceria com a Casa Bacurau

Recife recebe pela primeira vez o Baile do Ramemes, nesta sexta-feira (2), às 23h, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A festa é uma parceria entre a Casa Bacurau e o DJ Ramemes, artista fluminense conhecido como o “destruidor do funk”.

Ramon Henrique Fernandes, o DJ Ramemes, é natural de Volta Redonda, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele começou a produzir funks em 2017, em casa, e ganhou visibilidade com o compartilhamento de suas produções e remixes nas redes sociais e plataformas de streaming.



O Baile do Memes nasceu da união do DJ com seus amigos de bairro e acabou tomando uma proporção maior do que eles imaginavam. O evento já está na sua 15ª edição, passando não só por Volta Redonda, mas também Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza.

No Recife, a festa conta com uma programação que traz ainda os DJs Jaca Beats e Lobinho do Complexo, do Rio de Janeiro. De Pernambuco, estão confirmados Dip Crew, Cia Bregalize, Safira Blue e Boa Noiter. Haverá espaço garantido também para as performances das drag queens Dercy Fortunato e Kelly Venenosa.

Serviço:

Baile do Ramemes

Nesta sexta-feira (2), às 23h

Na Concha Acústica da UFPE (Cidade Universitária, Recife)

Ingressos a partir de R$ 35, no Sympla



