INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife celebra 66 anos com concerto no Teatro do Parque Gratuita, a apresentação acontece às 20h; ingressos podem ser retirados na bilheteria, uma hora antes do concerto

A Banda Sinfônica do Recife celebra 66 anos de trajetória na música instrumental com concerto gratuito apresentado nesta quarta-feira (30), no Teatro do Parque, às 20h.



Com ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria do teatro, o conjunto terá na regência o maestro Nilson Lopes - ele substitui Neneu Liberalquino, titular à frente do Sinfônica, que se encontra em tratamento médico.

No programa da noite, que terá participação do solista Flávio Santana, no trompete, serão apresentadas "The Barber of Seville - Overture", de Gioachino Rossini; "Na Baixa do Sapateiro", de Ary Barroso; "Trompeta de Espanha", de Gilberto Gagliardi e "Mais que Nada", de Jorge Ben - em homenagem a Sérgio Mendes (1941-2024).





Completam o repertório "Salute do American Jazz" e "Pixar Movie Magic". As peças de jazz "A Night in Tunisia", "St. Louis Blues", "It Don't Mean a Thing" (If u ain't got that swing) e "Birland".







Já os pequenos serão celebrados com a execução de "The Glory Days", "The Spirit of Adventure", "Ratatouille Main", "Theme", "The Big Race e "You've Got a Friend".

Elvis Presley

Um tributo ao Rei do Rock, Elvis Presley, também faz parte da apresentação da Sinfônica, com clássicos como "Love me Tender", "Blue Suede Shoes" e "Can't Helo Falling in Love".



Escrita pelo maestro Nenéu Liberalquino, "Tributo a BSR" encerra a noite. A cancão celebrou o conjunto em 2018, na ocasião de suas seis décadas de trajetória - iniciada nos idos anos de 1950, com o primeiro concerto realizado no Sítio Trindade.

Em 2023, a Banda Sinfônica do Recife recebeu a honraria de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

Serviço

Concerto de aniversário da Banda Sinfônica do Recife

Quando: Quarta-feira, 30, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito, com ingressos distribuidos uma hora antes na bilheteria do teatro

Informações: @bsinfonicarecife



