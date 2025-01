A- A+

famosos Barack Obama e Jennifer Aniston? De onde surgiram os rumores de affair e como reagiu a atriz Intérprete de Rachel, de 'Friends', negou relação com ex-presidente americano em talk show

Enquanto Barack Obama entrava sozinho na rotundo do Capitólio para a posse presidencial de Donald Trump, outros dois nomes viralizavam em postagens de internautas: o de sua mulher Michelle Obama, ausente no evento em Washington, e o da atriz Jennifer Aniston, que, segundo relatos da imprensa americana, estaria vivendo um affair com o ex-presidente democrata.

O "iminente" divórcio dos Obama e o novo relacionamento entre Barack e Jennifer foram alguns dos temas mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira.

Isso, apesar a de atriz ter negado qualquer elo amoroso durante entrevista ao talk show de Jimmy Kimmel, em outubro passado, quando os rumores começaram a ganhar a internet.

Na ocasião, o apresentador mostrou à artista a capa da revista InTouch, que prometia contar "a verdade sobre Jen e Barack".

"Você recebe ligações do seu empresário, de algum tabloide inventando uma história, e vem isso! Eu não fiquei com raiva. Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso" disse ela.

"Eu me encontrei com ele [Barack Obama] uma vez. Eu conheço mais a Michelle do que ele"

Os rumores começaram quando a jornalista Jessica Reed Kraus postou na plataforma Substack que os Obama estariam perto de anunciar o divórcio.

Jessica disse ter recebido relatos de uma fonte de que a relação do ex-presidente com Jennifer Aniston já não era segredo para o círculo íntimo dos dois.

"Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente. A própria Jennifer admitiu. Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos", afirmava a mensagem da fonte citada por Jessica.

A suposta "notícia" ganhou força depois que Michelle não foi ao funeral de Estado do ex-presidente Jimmy Carter e anunciou que não iria à posse de Trump — dois eventos que reuniram vários ex-líderes e ex-primeiras-damas. Barack Obama compareceu sozinho a ambos.

A ex-primeira-dama não forneceu explicações para o "sumiço", o que gerou especulações entre internautas sobre o possível divórcio, um possível problema de saúde da democrata ou um posicionamento político de Michelle, declarada opositora de Donald Trump.

