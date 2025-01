A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: O que aconteceu na casa após a formação do paredão? Entre discussões de estratégias, desentedimentos e confissões, a madrugada desta segunda (20) foi movimentada

Neste domingo (19), o primeiro paredão da edição foi formado: as duplas Raissa e Edilberto, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma estão na mira da eliminação que acontece nesta terça (21).

Mas as indicações causaram tensões entre os brothers do BBB 25, resultando em uma madrugada de discussões, estratégias de jogo e desabafos.

Quem indicou quem?

O paredão foi fechado neste domingo (19), mas duas das duplas já estavam na berlinda.

Ainda na quinta-feira (16), os participantes Raissa e Edilberto foram indicados pelos líderes Aline e Vinícius, logo após a Prova do Líder.

Já na sexta (17), os novos líderes tiveram mais uma missão: colocar três duplas na Mira do Líder.

Os escolhidos foram Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Mas durante o programa de domingo (19), os anjos Maike e Gabriel imunizaram a dupla de gêmeos, entregando apenas duas escolhas para os líderes da casa realizaram sua indicação.

Arleane e Marcelo foram a segunda dupla a integrarem o paredão.

Após a imunização e indicação do Líder, a casa votou na terceira e última dupla a ficar na berlinda: Diogo e Vilma.

Nervos à flor da pele

As duplas Thamiris e Camilla e Vitória Strada e Mateus discutiram sobre a Prova Bate e Volta.

A dupla de Pipocas alertou os Camarotes sobre suas reações ao ganhar a dinâmica, alertando que amenizem seus sentimentos em momentos como esse.

Mas Thamiris reforçou que não tem intenção de controlar como os brothers se comportam.

A atriz Vitória Strada desabafou: "Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa", e logo se desentendeu com Mateus, sua dupla.

"Deixa eu falar! Estou nervosa e você não me deixa falar nunca!" gritou, ao ser interrompida por Mateus. Os amigos já haviam discutido anteriormente sobre o modo como se comunicam.

O comportamento da dupla de amigos afetou a relação entre eles e as cariocas, e Camilla se mostrou especialmente incomodada com a reação durante a prova.

"Acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso", comentou.

"Muito distante"

A sister Thamiris também teve uma conversa com o indicado ao paredão Diogo Almeida.

Durante o momento, a carioca revelou que percebe Diogo afastado dela em certos momentos.

Compartilhou empatia pelo ator, garantindo que entende seu lado, mas informou que até mesmo votou na dupla de mãe e filho.

Novas estratégias

A formação do primeiro paredão do BBB 25 fez com que alguns participantes pensassem sobre seus jogos e estratégias dentro da Casa.

"Esse programa é um jogo, se a gente não se une cada vez mais vai ser difícil", disse Diego Hypólito.

O brother afirmou que começará a pensar no jogo como parte de um grupo, adotando uma nova postura.

Já Maike seguiu um raciocínio diferente do ginasta, afirmando que não combinou seu voto com nenhum outro participante, e nem pretende.

"Eu seria incoerente, porque a gente vem falando a semana inteira [sobre não combinar]", disse o anjo.

