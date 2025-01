A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja como foi a madrugada desta sexta (17) Aline e Vinícius líderes, Raíssa e Edilberto no paredão, Gracyanne na Xepa: a casa está com uma nova estrutura de jogo

Após a primeira prova do líder da edição, que aconteceu nesta quinta (16), as duplas do BBB 25 não perderam tempo em movimentar o jogo.

Com a vitória da dupla Aline e Vinícius, os participantes inauguraram o Apê do Líder, novidade da edição. Agora, a liderança tem acesso ao espaço que conta com cozinha integrada, sala de estar e jantar, além da suíte, com banheiro mais sofisticado.

E os novos líderes já realizaram sua primeira missão: indicaram a dupla que vai para o paredão, os circenses Edilberto e Raíssa.

Emoção

No Apê do Líder, a dupla Aline e Vinícius foram recepcionados por Thiago Oliveira, que realizou um tour guiado pela espaço inédito.

Lá, se emocionaram ao encontrar fotografias de suas famílias. Mas a maior surpresa foi para a sister, que ganhou um apartamento de R$260 mil por meio de um sorteio.

A dupla de líderes, Aline e Vinícius, olhando as fotos de suas famílias no Apê do Líder. Foto: Reprodução/Gshow

"Que bom que eles acreditaram em mim. Em momento nenhum, eles hesitaram", desabafou a policial militar" disse Aline.

Primeira dupla no paredão

Mas nem tudo foram boas surpresas. A dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa, foram indicados à eliminação pela liderança.

Os jogadores já tinham trocado farpas na dinâmica Esquenta do Sincerão, e Vinícius relembrou o momento: "A partir daquele dia, a gente já imaginou que, se você fosse Líder, iria votar na gente", disse o brother.

Edilberto confessou ter enviado um emoji de biscoito para Aline no Queridômetro, afirmando que interpreta a policial militar como "biscoiteira".

"Não em um termo pejorativo. Na minha opinião, é um excesso mesmo. Nada mais do que isso. Não tenho implicância nenhuma" afirmou o circense.

Raissa também não curtiu a indicação e foi consolada pelo pai durante crise de choro, que relembrou que a decisão da eliminação está nas mãos do público.

Aline e Vinícius indicando Edilberto e Raissa para o Paredão. #BBB25 pic.twitter.com/jJT8Vc6iWz — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 17, 2025

Xepa e VIP

Agora a casa conta com uma nova organização nos grupos Xepa e VIP.

No VIP estão, além da dupla de Líderes, Vinícius e Aline: Thamiris e Camilla, Guilherme e Delma, e Eva e Renata.

A Xepa é formada por: Arleane e Marcelo, Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa, Diogo Almeida e Vilma, João Gabriel e João Pedro, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Maike e Gabriel, Diego Hypolito e Daniele Hypolito.



Os brothers na Xepa se reuniram para discutir o cardápio disponível e o que cada um poderia consumir. Cada um, por exemplo, pode consumir 2 ovos por dia.

Essa conta, porém, não combinou com o estilo de alimentação da sister Gracyanne Barbosa, que chama a atenção pela quantidade de ovos que consome diariamente: só no primeiro dia, foram 8 ovos.

A alimentação da jogadora já gerou certas consequência na casa: os ovos do VIP acabaram e boa parte foiconsumido por Gracyanne. Até recebeu doações das cotas diárias de ovos de outros jogadores, como Edilberto e Daniele.

