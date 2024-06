A- A+

FAMOSOS Bebê gêmeo do cantor Conrado, que morreu 3 horas após o parto, nasceu prematuro e com má-formação Bernardo, o outro filho do sertanejo com a esposa, Anna Moraes, passa bem e segue no hospital

Leia também

• Mulher do sertanejo Conrado, que vive luto após morte de filho, é considerada 'biônica'; entenda

• Após morte de gêmeo, sertanejo Conrado e esposa divulgam foto do filho Bernardo: "Nossa força"

• Cantor Conrado, da dupla com Wesley, cancelou show por causa da morte do filho; entenda

Miguel, o filho gêmeo do cantor sertanejo Conrado e da esposa, Anna Moraes, morreu apenas três horas depois de nascer. Com 2,65 kg e 41 cm, o bebê veio ao mundo após 34 semanas e um dia de gestação (quando, em média, uma gravidez tem 40 semanas), como prematuro tardio, e com má-formação.

O caso de Miguel, que já tinha 34 semanas de gestação, é classificado como prematuridade tardia, que acontece até a 36° semana. Segundo estudos científicos, esta condição tem sido recorrentemente associada à má-formação da estrutura, função ou metabolismo do bebê, assim como aconteceu com o filho do sertanejo.

O outro bebê, Bernardo, passa bem e segue em um hospital de Goiânia (GO) com a mãe. Na última quarta-feira (5), Conrado até publicou fotos segurando o pequeno no colo, demonstrando enorme afeto. Com a esposa, o sertanejo tem escrito também várias mensagens de cunho religioso, agradecendo pelo nascimento do filho.

“Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento! Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional! Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança”, diz o casal na legenda de uma foto que traz o bebê vestindo uma roupa verde.

Conrado lamenta morte de filho

Atualmente formando dupla com Wesley, Conrado fez uma publicação homenageando o filho que morreu. Ele afirmou: “Você foi tão valente meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por Ele e para Ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial! Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo! Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho! Te amo e te amarei pra sempre meu, Miguel”.

Anna também escreveu uma mensagem emocionada sobre o ocorrido, nos stories, do Instagram:

“Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei”, disse a mãe da criança. “Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil, mas jamais perderei minha fé.”

Cantores sertanejos lamentam morte de filho de Conrado

Sertanejos amigos do cantor e outros nomes influentes no ramo musical lamentaram a morte prematura de Miguel. Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, expressou sua tristeza pelo momento: “Sinto muito”, escreveu ela.

Antony Corrêa, da dupla com Gabriel, também enviou uma mensagem: “Força, meu amigo! Meus sentimentos”. Jeff Moraes escreveu uma mensagem e afirmou estar à disposição do casal: “Quanta luta na vida de vocês, meu irmão. Eu sei que ele está olhando por vocês e pelo irmãozinho, pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo! E nossa família está aqui por vocês também. Amo vocês”.

Veja também

música Vitória do Pife se apresenta no Paço do Frevo nesta sexta (7)