FESTIVAL The Town anuncia as datas do festival na edição de 2025 Festival de música acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

O The Town anunciou neste sábado (21) as datas da próxima edição do evento.



O festival de música, dos mesmos idealizadores do Rock in Rio, acontecerá em São Paulo nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025.

Em dois posts do Instagram, o perfil do festival fez contagem regressiva e deixou o alerta para o público marcar na agenda. O line-up ainda não foi divulgado.



A primeira edição do The Town aconteceu em setembro de 2023, na Cidade da Música montada no autódromo de Interlagos.



Foram cinco dias de festival e cinco palcos com artistas nacionais e internacionais como Bruno Mars, Luisa Sonza, Foo Fighters, Pitty, H.E.R., Iza, Demi Lovato e Post Malone.

