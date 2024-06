A- A+

PODCAST Bruno Mars: Podpah convida cantor após anúncio de show beneficente Anunciado nesta quinta-feira, o espetáculo terá público formado por sorteio de doadores das vítimas do Rio Grande do Sul

Bruno Mars vai dar iniciar sua turnê brasileira no dia 4 de outubro, mas o artista encontrou um espaço na agenda para realizar um show extra, beneficente, com o intuito de ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.



Para surpresa dos fãs, o evento não terá venda de ingressos, porque o público será todo sorteado. Não fosse o suficiente, Bruno Mars ainda pode fazer aparição inédita no Podpah.

O show extra ocorrerá no dia 1º de outubro, na cidade de São Paulo. Para concorrer aos ingressos, será preciso realizar uma doação no valor de R$ 50, através do site da Ação da Cidadania. A cada doação, um número da sorte será enviado para o e-mail cadastrado e o sorteio acontecerá no dia 12 de julho.

O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, e será uma realização da patrocinadora em conjunto com a Live Nation e Ação da Cidadania. Na publicação feita nas redes sociais, a organização do show beneficente também informou que todo o valor arrecadado será convertido para as vítimas do RS. No entanto, um comentário inusitado chamou atenção dos fãs do ''Bruninho''.

O apresentador Igor Cavalari, do podcast Podpah, fez um convite aberto para Bruno Mars ir até o programa bater um papinho. Rapidamente o comentário ganhou diversas curtidas e a página Brasil Bruno Mars, conhecida por ser uma das principais fontes brasileiras de informações e atualizações do artista, repostou em seu feed e escreveu que apoia a ideia.

Agora, se o havaiano realmente irá ao podcast ainda não sabemos, mas após ''ganhar'' 15 datas de espetáculos, o fã brasileiro acaba de ganhar uma oportunidade de ''Bis'' ao mesmo tempo que exerce a solidariedade. Esta será a quarta vez que ele vem ao Brasil.

Veja também

CINEMA MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco abre inscrições