Bryan Johnson: milionário que quer voltar aos 18 anos corta protocolo após indícios de que envelhece

A- A+

Bryan Johnson, o empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude, abandonou um dos protocolos mais agressivos "anti-aging". O magnata tomava, a cada duas semanas, 13 miligramas do imunossupressor rapamicina, normalmente prescrita para pacientes de transplante de órgãos para suprimir seus sistemas imunológicos.

A substância não é aprovada pela Food and Drug Administration dos EUA para aplicações anti-envelhecimento, mas alguns médicos pelo mundo a tem prescrito a pacientes, como Johnson, para o uso off-label, com base no resultado positivo de testes em camundongos.





No documentário “Don´t Die – The Man who wants to live forever” (Não Morra – O Homem que quer viver para sempre, em tradução livre), Johnson classifica o seu uso de rapamicina como "o protocolo mais agressivo de qualquer pessoa na indústria". No entanto, depois de cinco anos de adoção desse tratamento, em setembro, o milionário e seus profissionais de saúde decidiram cortá-lo da rotina.

"Testei vários protocolos de rapamicina, incluindo semanal (programações de dosagem de 5, 6 e 10 mg), quinzenal (13 mg) e semanal alternado (6/13 mg) para otimizar o rejuvenescimento e limitar os efeitos colaterais", compartilhou o magnata no X. "Apesar do imenso potencial dos ensaios pré-clínicos, minha equipe e eu chegamos à conclusão de que os benefícios da dosagem vitalícia de rapamicina não justificam os efeitos colaterais pesados".

Johnson listou que teve infecções na pele e nos tecidos moles, níveis anormais de gordura no sangue, açúcar elevado no sangue e frequência cardíaca em repouso mais alta.

"Sem outras causas subjacentes identificadas, suspeitamos de rapamicina e, como os ajustes de dosagem não tiveram efeito, decidimos descontinuá-la completamente", admitiu.

Médicos ouvidos no documentário sobre a saga do milionário já questionavam a ausência de dados sobre a eficácia da substância para o anti-envelhecimento. Eles cobravam estudos científicos mais rigorosos sobre a aplicação e apontavam o risco de efeitos colaterais.

Ao confirmar ter abandonado a rapamicina, Johnson citou um estudo recente que "mostrou que a rapamicina aumentou o envelhecimento biológico" em duas medidas e "foi ineficaz" em outras.

Apesar da mudança no protocolo, Johnson ainda adota outras metodologias de eficácia científica questionada, como a troca de plasma multigeracional com seu filho adolescente e seu pai idoso.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Mel Gibson diz que sua mansão ficou "completamente torrada" em incêndio em Los Angeles