ENEM Caetano Veloso é citado em texto do Enem 2024 e tenta responder questão; assista ao vídeo Trechos de obras do cantor foram reproduzidas em crônica de Tati Bernardes, escolhida para integrar o exame

Uma crônica da autora Tati Bernardi que destaca trechos de músicas de Caetano Veloso, como "Qualquer coisa" e "Sampa", esteve presente no Enem 2024 - e o próprio cantor e compositor se animou para responder a questão.

Instigado pela mulher e empresária, Paula Lavigne, o artista teve acesso à prova na tarde desta segunda-feira e deu seu parecer num vídeo do Instagram sobre qual resposta considerava correta.

"Será que eu acertei? A questão do ENEM deste ano veio com um texto da autora @tatibernardi, citando músicas de minha autoria: “Qualquer Coisa”, “Sampa”, “Lindeza” e “Samba de Verão” (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil do que a do ano passado? Me contem aqui qual alternativa vocês marcariam no gabarito", dizia a legenda.

Para o cantor e compositor, a resposta correta é a opção A. Para a autora do texto, que também fez postagem nas redes sociais, é C.

Segundo a correção extraoficial do Globo, a questão (33 da prova verde; 20 da azul; 8 da branca e 45 da amarela) tem a letra C como resposta correta.

