Caixa Cultural abre seleção de projetos para a programação de 2025

A Caixa Cultural está recebendo inscrições de projetos artísticos e culturais para compor a sua programação de 2025, quando a instituição completa 45 anos. O período de inscrições já começou e será encerrado no dia 17 de julho deste ano, às 17h59.

Podem ser submetidos projetos de todo o Brasil nas áreas de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências. Os selecionados vão ocupar a agenda das unidades em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, podendo circular entre elas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do preenchimento completo do formulário eletrônico disponível no site da seleção. Cada produtor cultural pode inscrever até 10 projetos, independentemente do segmento a que pertençam ou de haver itinerância para cada um deles.

