D23 Brasil: saiba quando começa a venda de ingresso para o maior evento de fãs da Disney

O maior evento para fãs da Disney está chegando ao Brasil pela primeira vez. A “D23 Brasil - Uma Experiência Disney” será nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em São Paulo, no no Transamerica Expo Center, e a venda de ingressos já começa em junho.

Entre os dias 10 e 12 de junho, estará aberta a pré-venda exclusiva para clientes dos cartões de crédito e débito Bradesco/Visa, através do site oficial do evento. Já a venda para o público geral terá início no dia 14 de junho, às 10h.

Os ingressos têm valores a partir de R$ 174,95 (meia-entrada). Além das entradas válidas para um dia, também será possível adquirir o Magic Pass, que permite acesso a todos os três dias de evento.

O D23 Brasil oferece três dias de painéis especiais com conteúdos exclusivos sobre cinema e streaming, com participações de celebridades brasileiras e internacionais. O público vai poder conferir áreas interativas com experiências e atividades de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e ESPN.

A área ocupada pelo evento traz também uma megaloja com mais de 600 produtos exclusivos de diferentes categorias. Os shows e painéis serão realizados em um auditório que acomoda mais de 2000 pessoas.



Confira os preços dos ingressos da D23:

Sexta-feira

R$ 174,95 (meia-entrada) e R$ 349,90

Sábado

R$ 199,95 (meia-entrada) e R$ 399,90

Domingo

R$ 199,95 (meia-entrada) e R$ 399,90

Magic Pass

R$ 499,95 (meia-entrada) e R$ 999,90



