DIA DAS CRIANÇAS Tropa do Balacobaco: espetáculo "Mundo: em Busca do Coração da Terra" encerra temporada no Recife Três sessões do espetáculo serão apresentadas nesta sexta (11), sábado (12) e domingo (13), na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife

A história do menino que sonha em conhecer a noite, o brilho da lua e das estrelas, segue sendo contada pela Tropa do Balacobaco, na Caixa Cultural Recife, com o espetáculo "Mundo: em Busca do Coração da Terra".



Em temporada no equipamento desde o último dia 4, a apresentação estará em cartaz até este domingo (13), com sessões nesta sexta-feira (11) e no sábado (12).





“A obra tem, no centro da abordagem, lendas das cinco macrorregiões do País, em um enredo que tem a História do Brasil, suas lendas e mitos como caminho a ser trilhado e conhecido.



O espetáculo se propõe a fomentar, especialmente no público infantojuvenil, o sentimento de pertencimento, valorização e perpetuação dessas histórias e personagens brasileiros”, detalha Ney Mendes, diretor geral do espetáculo.

A peça traz à cena a história de Mundo, um menino sertanejo nascido em um tempo em que a noite deixou de existir e o sol reina sozinho no alto do céu.



Para realizar o desejo de conhecer a noite, ele conta com a ajuda de Dona Caetana, figura do lendário nordestino, que o encaminha em uma jornada repleta de aventuras e personagens de lendas do Brasil, em busca do Coração - roubado, da pequena Abayomi, menina encantada responsável por fazer a troca do dia pela noite.



Para a apresentação desta sexta-feira, os artistas da Tropa do Balacobaco - grupo de teatro de pesquisa, de Arcoverde - participam de bate-papo com o público após a apresentação.

Serviço

Espetáculo "Mundo: em Busca do Coração da Terra"

Quando: Sexta-feira (11) e Sábado (12), às 17h e Domningo (13), às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

