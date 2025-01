Canção inédita de Marilia Mendonça e Cristiano Araújo emociona os fãs; ouça

A- A+

Os nomes dos artistas sertanejos Marília Mendonça e Cristiano Araújo - que nos deixaram em 2021 e 2015, respectivamente -ficaram entre os principais assuntos das redes sociais, nesta sexta (24), após a divulgação de uma canção inédita gravada juntos antes de morrerem.



"De Quem É A Culpa?", música inédita da dupla de cantores sertanejos foi disponibilizada nas plataformas digitais logo nos primeiros minutos desta sexta-feira (24).



Capa de 'De Quem É A Culpa', faixa inédita de Cristiano Araújo e Marília Mendonça

Parceria

De acordo com a Som Livre, gravadora responsável pelo lançamento, não foi utilizado inteligência artificial para recriar as vozes dos músicos, fato que foi especulado pelos fãs nas redes.



Antes de falecer, Cristiano já havia gravou e deixou a canção na gaveta para lançá-la em um novo projeto. Depois, Marilia regravou a canção para um projeto para homenagear o sertanejo. Com a morte dos dois artistas, não houve lançamento da canção, que agora é disponibilizada nos streamings como um dueto in memorian.

Após o lançamento, o nome dos cantores ficou entre os termos mais buscados no X, o antigo Twitter, chegando a entrar nos trending topics da plataforma. A possibilidade de ouvir novamente a voz dos sertanejos emocionou milhares de fãs.



