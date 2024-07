A- A+

CELEBRIDADES Luxo inovador por R$ 76 milhões: conheça a "casa inflável" de Robert Downey Jr em Malibu Design bioclimático marca construção da residência do intérprete de Tony Stark, ganhador do Oscar por papel em Oppenheimer

Malibu, no estado americano da Califórnia, é conhecida mundialmente por ser um dos principais polos residenciais de celebridades de Hollywood que optam por morar à beira da praia.



Nos últimos tempos, a região voltou a ganhar notoriedade graças a uma casa pré-fabricada e sustentável (capaz de reduzir o consumo de energia em mais de 87%), inflável e com design bioclimático.

A propriedade pertence ao ator Robert Downey Jr — o eterno Tony Stark, de "Homem de Ferro", e ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Oppenheimer".







A construção exigiu do astro um investimento de mais de US$ 14 milhões (pouco menos de R$ 76 milhões, na cotação atual).

Trata de uma casa digna de um super-herói da Marvel, com 370 metros quadrados e comodidades "extremamente ecológicas". Desde o início da construção, o ator pediu que o trabalho estivesse alinhado ao cuidado com o meio ambiente. É por isso que existem turbinas eólicas, painéis solares, sistemas de água movidos por energia solar, entre outros sistemas.





Mas, para alguns arquitetos, esta construção – que leva a assinatura de Nicoló Bini –, além de sustentável, é uma obra de arte em si. Como disse Bini, o trabalho não exigia procedimentos inteiramente convencionais.

A primeira coisa que Bini teve que fazer foi inflar a estrutura até atingir o formato e tamanho desejados. Feito isso, o próximo passo foi colocar uma malha metálica sobre a estrutura inflável, para reforçá-la. Na sequência, foi necessário aplicar uma camada de concreto, feita a partir de material proveniente da queima de carvão pulverizado e resíduos industriais de baixo carbono.

Assim que o material secou, os construtores retiraram a membrana inflável. Com a estrutura pronta, a etapa seguinte foi realizar o projeto interior e exterior da casa, que teve como referência a harmoniosa linha curva.

A forma arredondada do imóvel parece se integrar de forma harmoniosa e natural com o ambiente do entorno. O tempo de construção exigiu apenas um terço do exigido em edifícios convencionais com materiais tradicionais e poluentes.

