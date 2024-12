A- A+

famosos Cate Blanchett veio ao Brasil para visitar cidades afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul Atriz australiana particiou de missão da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da qual é embaixadora

Cate Blanchett esteve no Brasil. Entre segunda (16) e quarta-feira (18), a atriz australiana visitou regiões afetadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Em sua primeira viagem ao País, a estrela de filmes como “Blue Jasmine” (2013) e “Carol” (2015) participou de uma missão da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da qual é embaixadora da Boa Vontade. Segundo a entidade, ela já retornou ao Reino Unido, onde mora.

Durante sua passagem, Cate Blanchett visitou as cidades de Porto Alegre, Taquari e Cruzeiro do Sul. Ela conversou com refugiados e nativos brasileiros afetados pelas inundações, conhecendo iniciativas de apoio a essas pessoas.

A atriz também participou de um encontro com o governador Eduardo Leite. Na publicação, o político revelou alguns dos assuntos tratados na conversa com ela.

“Cate me enfatizou preocupações quanto aos efeitos das mudanças climáticas e sua relação com o deslocamento humano e com as populações deslocadas à força, destacando o reconhecimento da população refugiada como uma das mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, e a necessidade de sua inclusão e participação em ações de preparação, contingência, mitigação e adaptação”, escreveu.

Em um texto publicado nas redes sociais pela Acnur, Cate Blanchett relata um pouco de sua experiência no Rio Grande do Sul. “Todos os refugiados que conheci no Brasil experimentaram o duplo, às vezes, triplo, horror de serem forçados a se deslocar, não uma ou duas, mas três vezes - cada vez perdendo tudo que tinham e tendo de reconstruir suas vidas do zero”, disse.

