Cena Nordeste Festival chega a Pernambuco com atrações gratuitas

A- A+

O Cena Nordeste Festival, evento que coloca em evidência a força cultural da região com um intercâmbio de artistas de diferentes estados, finalmente chega a Pernambuco. Depois de passar pela Paraíba, Alagoas, Maranhão e Piauí, o circuito ancora sua programação no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, neste sábado e no domingo, com acesso totalmente gratuito.

Apresentações circenses e teatrais, oficinas gastronômicas, exibições de filmes, shows e lançamento de livro, entre outras atividades, movimentam o festival. No sábado, a agenda começa com uma vivência circense, na área externa do mercado, seguida de uma intervenção de graffiti com os artistas baianos Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro.

O Ceará leva para a programação uma mostra audiovisual, com sessão de bate-papo, a partir das 14h. Já Alagoas será representado pelo espetáculo de dança "Cheia", de Joelma Ferreira, às 17h30. Em um palco montado no hall de entrada, se apresentam Gerlane Lops, Quadrilha Junina Raio de Sol e Gabi do Carmo, a partir das 18h30.

Na abertura do festival também será realizado o Fórum de Produção Cultural, que ocorre das 9h às 12h, no Teatro Fernando Santa Cruz. Com a presença de especialistas e empreendedores de todo o Nordeste, a iniciativa dá aos seus participantes a oportunidade de discutir modelos de negócios, financiamento e sustentabilidade para negócios na área. As inscrições podem ser feitas através do Sympla.

No domingo, é a vez do espetáculo "Brincando de ser Brincante", com a Trupe Família Los Iranzi, da Paraíba, às 11h. O frevo pernambucano dá as caras com o número da Orquestra do Maestro Oséas e a Cia. de Dança Adriana do Frevo, às 14h. De Sergipe, vem o Samba de Pareia, prática tradicional que surgiu há mais de 300 anos no povoado de Mussuca, uma comunidade remanescente de quilombo.

Ainda no mesmo dia, o público vai poder presenciar apresentações do Maracatu Encanto do Pina e das bandas Fuxico de Feira, do Rio Grande do Norte, e Validuaté, do Rio Grande do Norte. Outro destaque é a peça “Ensaio sobre a memória”, da Pequena Companhia de Teatro, do Maranhão. O espetáculo, que será encenado às 17h, conta a história de um homem que investiga o passado de outro homem, através de um jogo de lembranças e esquecimentos.

Nos dois dias de programação, o evento oferece uma programação de imersão cultural nos museus e nos espaços de cultura popular no Sítio Histórico de Olinda, das 9h às 11h. O roteiro terá saída do Eufrásio Barbosa, passando por espaços como o Museu Regional de Olinda, a Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense, o Museu do Mamulengo e o Museu de Arte Sacra. O trajeto será realizado por duas jardineiras, com capacidade para transportar até 10 pessoas por veículo.



O Cena Nordeste é uma iniciativa artístico-cultural do Consórcio Nordeste. Depois da parada em Pernambuco, o festival segue para Rio Grande do Norte (21 e 22 de setembro), Sergipe (11 e 12 de outubro), Ceará (16 e 17 de novembro) e Bahia (7 e 8 de dezembro).



Confira a programação completa do Cena Nordeste:

Sábado (31)

9h às 12h - Fórum Nordeste de Produção Cultural: Empreendedorismo Cultural - Teatro Fernando Santa Cruz

9h às 11h - Imersão Territórios Culturais - Mercado Eufrásio Barbosa

9h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa

10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do mezanino

10h às 20h - Mercado Criativo de Pernambuco (ADEPE) - Sala Janete Costa

10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato

10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom"- Palco do Hall de Entrada

12h às 20h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa" com SEBRAE e Instituto César Santos (ADEPE) - Boxes

13h às 20h - Feira na Laje - Sala Janete Costa

14h às 15h45 - Mostra audiovisual (CE) e sessão de bate-papo - Teatro Fernando Santa Cruz

15h30 - Lançamento do Livro infantil Conversa Frutífera e sessão de bate para com os autores - Editora CEPE - Hall da Livraria da CEPE

17h - MAPE - Moda Autoral de Pernambuco homenageia Naná Vasconcelos - CCMEB

17h - Aula-show com a chef Vânia Elihimas - Sala Janete Costa

17h30 - Espetáculo "CHEIA" de Joelma Ferreira (AL) - Teatro Fernando Santa Cruz

18h - Solenidade de abertura - Palco do Hall de Entrada

18h30 - Gerlane Lops - Palco do Hall de Entrada

19h - Quadrilha Junina Raio de Sol - Palco do Hall de Entrada

20h - Gabi do Carmo (Afronambuco) - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes:

9h às 12h - Intervenção Literária - Livros Livres - Mercado Eufrásio Barbosa

9h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria

9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco - Espaço CEPE

10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada

10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada

10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB

13h às 20h - Operação DETRAN “Prevenção segundos que salvam vidas” - Em frente ao MEB

14h às 17h - Escambo Literário - Hall da entrada principal

Domingo (1º)

09h às 12h - Vivência Circense - Jardim - Área Externa

10h - Exposição e oficina artística do projeto Galeria Reciclada Cepe - Hall da Livraria da CEPE

10h às 17h - Intervenção de graffiti com os artistas Quinho Fonseca, Dimak e SuperAfro (BA) - Área Externa - Parede do Mezanino

10h às 20h - Loja de Artesanato (ADEPE) - Espaço do Artesanato

10h30 às 11h - Esquete Teatral "Turma do Fom Fom" - Palco do Hall de Entrada

11h - Espetáculo "Brincando de ser Brincante" com a Trupe Família Los Iranzi (PB) - Hall do Teatro Fernando Santa Cruz

12h às 21h - Arena Gastronômica "Pernambuco Bom de Mesa - Boxes

13h às 20h - Feira na Laje

14h - Orquestra do Maestro Óseas e Cia. de Dança Adriana do Frevo - Palco do Hall de Entrada

14h - Aula-show com chef Raphael Diniz - Sala Janete Costa

14h30 às 16h30 - Imersão Territórios Culturais - Ponto de Encontro Mercado Eufrásio Barbosa

15h - Apresentação de cultura popular "Samba de Pareia" (SE) - Palco do Hall de Entrada

15h30 - Aula-show com Chef Heleno Junior - Sala Janete Costa

16h - Maracatu Encanto do Pina - Palco Hall de Entrada

17h - Aula-show com a chef Amanda Escobar - Sala Janete Costa

17h - Espetáculo de teatro "Ensaio sobre a memória" com a Pequena Companhia de Teatro (MA) - Teatro Fernando Santa Cruz

18h - Show da Fuxico de Feira (RN) - Palco do Hall de Entrada

19h - Show da Validuaté - Palco do Hall de Entrada

Ações Itinerantes:

9h às 17h - Livraria da Companhia Editora de Pernambuco

10h às 12h - Intervenção Literária - Livros livres - Mercado Eufrásio Barbosa.

10h às 13h - Museu do Mamulengo - Galeria

10h às 16h - Passaporte Pernambuco - Hall de Entrada

10h às 20h - Caravana de Crédito, Crédito para o seu negócio ou Bora Empreender da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco - Hall de entrada

10h às 20h - Caminhão da Turma FomFom - Em frente ao MEB

13h às 20h - Operação DETRAN “Prevenção segundos que salvam vidas” - Em frente ao MEB

14h às 17h - Escambo Literário - Hall de entrada



Veja também

Celebridade Fabio Assunção: 'Meus 53 anos são uma libertação'