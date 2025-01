A- A+

FAMOSOS Chay Suede abre o jogo sobre virilidade, amor e sexo no casamento Ator de 32 anos deu entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast 'Conversa vai, conversa vem', do Globo, e refletiu sobre a importância da performance na cama

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, durante o videocast 'Conversa vai conversa vem', do Globo, Chay Suede falou sobre amor e sexo no casamento com Laura Neiva, com quem tem três filhos, Maria, José e Ana, de apenas dois meses.





No casamento, com três filhos, o sexo fica em segundo plano e tudo bem?

Pra quem? (risos). Dá-se um jeito. Mas quando a gente se prepara para receber um neném, nossas necessidades mudam. Tem que ser natural, sem forçar a barra, deixar os desejos virem com naturalidade, sem achar que precisa voltar a transar, respeitar o corpo que acabou de passar por um processo louco de parir uma pessoa. Na gravidez, às vezes, a Laura falava: "Não mexe comigo que eu tô produzindo um baço. O que você está fazendo? Por que tô fazendo um coração". Essa intimidade mostra qual é o momento de voltar a fazer cada coisa.

Virilidade é uma forte cobrança do mundo machista sobre os homens. Performance na cama te preocupa? Já te frustrou? Como lidou?

Preocupa a todos nós, né? Quero que Laura seja feliz em todos os aspectos, que a vida sexual dela seja maravilhosa. A vida e os prazeres dela são assuntos meus. As pessoas confundem performance sexual com Cirque du Soleil. E com não falhar. Nunca tive esse problema com minha esposa, a gente tem muita intimidade. Quando vamos nos relacionar, queremos muito. Falhar tem a ver com nervosismo, insegurança, com querer performar. Estar preocupado com ter e dar prazer, quando se é jovem, pode vir em forma de ansiedade e de antecipação de problemas.

